Il successo “perduto” del Premio poesia dialettale Cattolica

Il fascismo considerava i dialetti un ostacolo all’unità nazionale e promosse una politica di italianizzazione forzata, vietandone l’uso in ambito pubblico, scolastico e culturale (teatro, stampa, letteratura e, in maniera più attenuata, nel cinema).

Ma nel 1951 Tullio de Mauro (in “Storia linguistica dell’Italia unita”, Laterza 1963) annotava ancora che “per oltre quattro quinti della popolazione italiana il dialetto era ancora abituale” e solo il 18,5% degli italiani aveva del tutto rinunciato ad esso.

Questa piccola premessa per dire che l’annuncio che la rivista mensile “Il Calendario del Popolo”, nata a Roma nel 1945 per iniziativa del PCI (e passata poi alla casa editrice Teti di Milano nel 1964) e diretta da Giulio Trevisani dal 1945 al 1964, promuoveva la creazione del “Premio Cattolica – Il Calendario del Popolo”, primo concorso di poesia dialettale nell’Italia del dopoguerra, attirò attenzione.

L’iniziativa era controcorrente in un’epoca in cui l’uso del dialetto veniva ancora fortemente osteggiato, in particolare dal sistema scolastico e dalle istituzioni visto il grande sforzo di quegli anni per creare in Italia una lingua comune.

Giulio Trevisani, intellettuale napoletano, diede vita con Il Calendario del Popolo a una rivista popolare che ricordasse i fatti del passato, facendo emergere episodi storici che sotto il fascismo erano stati nascosti o deformati dalla storiografia di regime. Il Calendario ebbe, soprattutto nel primo ventennio della sua attività, un grande successo, anche in termine di vendite. Il taglio editoriale, con brevi interventi di carattere scientifico, ma scritti con stile letterario – in tutti i campi del sapere e delle arti – si proponeva di rispondere alle esigenze di conoscenza di un’ampia parte di popolazione italiana, di cui facevano parte molti militanti del PCI, che aveva una scarsa preparazione scolastica ed era appena uscita dalla Guerra di Liberazione.

Il Premio Cattolica di poesia dialettale promosso dalla rivista ebbe cinque edizioni, dal 1950 al 1955. Nel 1955 fu aggiunto il concorso per un testo teatrale dialettale. La Giuria era presieduta dal critico letterario e storico della letteratura italiana Luigi Russo (1892-1961), di origine siciliana. Antifascista, laico e repubblicano, direttore della Scuola Normale di Pisa, fondatore nel 1946 della rivista culturale “Belfagor”, candidato indipendente nelle liste del Fronte Popolare (PCI-PSI) in Sicilia alle elezioni politiche del 1948. In Giuria con lui numerose personalità di spicco della cultura italiana come il premio Nobel Salvatore Quasimodo, Eduardo De Filippo, Emilio Sereni, Antonello Trombadori, Ernesto De Martino, Lanfranco Caretti, Giulio Trevisani, Marisa Mantovani, Filippo Fichera, Antonio Piromalli.

Il successo fu enorme. Nel 1950 parteciparono 267 concorrenti con 611 poesie; nel 1951 i concorrenti furono 518 con 1.274 poesie; nel 1952 686 con 1.422 poesie; nel 1955 arrivarono 700 poesie di 320 poeti e 69 commedie di 67 autori.

Premiati nella prima edizione del 1950 furono Pier Paolo Pasolini con la poesia in friulano “El testament Coràn” (comparso poi nella raccolta del 1949 “Dov’è la mia patria”) e Tonino Guerra per la poesia in dialetto romagnolo “Prèst l’arivarà la primaver”. Il primo premio andò al poeta sardo Giovanni Moi per il testo “Su pizinnu mutilado” (Il bambino mutilato).

Nel 1951 il primo premio sarà dato ex-aequo al poeta siciliano Giovanni Antonio Di Giacomo (Vann’Antò) con la poesia “La cartullina” e al poeta vercellese Irmo Sassone con le poesie “La terra del Malcontento” e “La giornata della mondina”. Venne segnalato inoltre il poeta lucano Rocco Scotellaro con la poesia “U vrazzale”.

Nel 1952 a pari merito tre premiati: Angela Nicolini con il poemetto satirico “Castii di diu”, il poeta veneto Romano Pascutto, il poeta napoletano Gabriele Sellitti con la poesia “’E bbomme”.

Nel 1953 due vincitori ex-aequo: il poeta siciliano Enzo Buttitta con la poesia “Lamenti d’una matri” e il poeta piemontese Ettore Piazza con la poesia “Murì na guta’l dì”.

Nel 1954 il Premio, nonostante fosse stato ampiamente annunciato, non fu organizzato.

Nel 1955 il primo premio al poeta di Alfonsine Raoul Bartolotti con la poesia “Al dòn de mi Paès”; il premio per il teatro fu assegnato a tre autori: al veneziano Romano Pascutto per la commedia in tre atti “La vita no xe un sogno”; all’abruzzese Virgilio Cipollone con la commedia in tre atti “Il Comune”; al napoletano Enzo Lucio Murolo con la commedia in tre atti “La moglie bella per tutte le ruote”.

La Giuria era supportata dal lavoro di numerosi consulenti regionali, esperti nei vari dialetti della Penisola. Le 700 poesie del 1955 erano così suddivise per provenienza regionale: 56 poesie della Romagna, 40 della Sardegna, 68 dell’Emilia, 78 della Sicilia, 38 della Calabria, 88 della Campania, 24 della Liguria, 60 del Lazio, 4 della Lucania, 30 del Piemonte, 38 del Veneto, 20 dell’Abruzzo e Molise, 18 di Trieste, 40 della Lombardia, 16 dell’Umbria, 22 della Puglia, 8 del Friuli, 14 della Toscana, 38 delle Marche. Questo a testimonianza di una ampia partecipazione e del prestigio del Premio in tutt’Italia.

Scriveva il Presidente della Giuria Luigi Russo su Il Calendario del Popolo del settembre 1951, annunciando i vincitori della seconda edizione: “Questo Premio Cattolica (…) è il più indovinato storicamente poiché nella torbida o esangue letteratura nazionale immette la voce di tanti poeti della provincia nei quali maggiore è la vena, più genuina l’espressione letteraria e più viva la sensibilità dei tempi nostri. Questa letteratura dialettale, considerata per tanto tempo come una letteratura inferiore, muta completamente la prospettiva dei nostri valori letterari e rende giustizia non solo ai cento e cento verseggiatori delle province, ma rende giustizia anche alle classi popolari da cui questi poeti emanano”.

Clelia Noulian, segretaria di redazione de Il Calendario del Popolo nonché della Segreteria del Premio, sul numero del giornale dell’aprile 1953 scriveva nell’articolo “A voi, poeti!”: “A nessun uomo di cultura può sfuggire l’importanza di un concorso letterario che pone l’accento sulla poesia dialettale, trascurata e bandita per tanti anni dalla politica fascista (…). Si è dimostrato, nei primi tre anni, che questi poeti dialettali, siano umili lavoratori dei campi o delle officine, i quali conoscono della vita gli aspetti più duri e difficili, siano uomini di cultura strettamente legati al popolo ed alla sua vita, sanno trovare nella loro poesia, note allegre e tristi, tragiche o comiche, ma sempre sincere, non contaminate da ricordi o predilezioni letterarie, in un linguaggio e in uno stile personalissimi che esprimono una esigenza nuova”.

I concorrenti romagnoli nelle varie edizioni del premio furono assai numerosi, tanto che la Casa della Cultura di Rimini editò nel 1951 un opuscolo dal titolo “Poesie dialettali romagnole premiate o selezionate dalla Giuria del Premio Nazionale Cattolica”: quasi certamente una delle prime raccolte delle poesie dialettali degli autori romagnoli. Fra questi ricordiamo i due poeti cattolichini che presero sempre parte al Premio: Vincenzo Cecchini e Michele Bersani.

Infine occorre dire che il primo patrocinatore e costruttore di questo Premio Nazionale di poesia dialettale di Cattolica fu il Sindaco Giuseppe Ricci (in carica dal 1946 al 1951), ma anche Presidente dell’Azienda di Soggiorno (in carica dal 1948 al 1952) e deputato alla Costituente dal 1946 al 1948 e alla Camera dei Deputati dal 1948 al 1953. Sarà grazie alle sue frequentazioni romane che riuscirà ad “inventare” il Premio. Questo del resto fu per anni una vetrina importante per Cattolica visto i tanti articoli ad esso dedicato (nel 1954 furono 230 gli articoli che gli furono dedicati), ma soprattutto portò a Cattolica in occasione della serata delle premiazioni grandi nomi della cultura italiana: da Quasimodo a Eduardo De Filippo.

La prima edizione del 1950 fu sponsorizzata dall’Azienda di Soggiorno di cui Ricci era Presidente. Ma ad aprile 1952, con il passaggio delle nomine dei presidenti delle Aziende di Soggiorno al Ministero del Turismo, venne nominato il consigliere comunale democristiano alla Presidenza, Carlo Bettiol (in Consiglio Comunale dal 1951 al 1956). Fu Presidente dell’Azienda di Soggiorno dall’aprile 1952 a dicembre 1956. Bettiol si rifiutò di finanziare il Premio nel 1952 e si battè, in vari modi, negli anni successivi per chiuderlo. La DC in Consiglio Comunale accusò la maggioranza PCI-PSI “di aver dato alla manifestazione un carattere politico che nulla a che fare con il turismo”.

A questo punto però l’Amministrazione Comunale dovette ricercare una diversa via d’uscita, a prescindere dalla bagarre politica messa in atto dalla DC. La trova nell’Università Popolare di Cattolica, diretta dal prof. Guido Mancini, e rafforza la collaborazione con Il Calendario del Popolo e la rivista “Emilia”, cerca il sostegno, anche economico, della Lega delle Cooperative. Nel luglio 1952 scriveva Mancini: “ … questa Università Popolare, ritenendo che tale manifestazione poetica è tra le altre, la più vicina all’anima del popolo, dal quale si sono sempre espressi i suoi migliori poeti, è stata ben lieta di assumere essa stessa l’onere di sostituirsi all’Azienda di Soggiorno nel Concorso in parola”.

La DC non cessò i suoi attacchi al Premio: in Consiglio Comunale i suoi consiglieri urlarono che il Premio faceva schifo. Fino a quando le sue pressioni sulla Prefettura portarono la Giunta Provinciale Amministrativa (GPA), l’organo di controllo degli atti dei comuni, ad annullare le delibere di spesa del Comune di Cattolica a favore del Premio. Così con l’edizione 1955 la vita del Premio ebbe termine.

Gli incontri della Giuria avvenivano nelle sale e sulla terrazza dell’Hotel Astoria, in Via Curiel, mentre la serata in cui avvenivano le premiazioni e la lettura delle poesie in concorso si svolgeva al Teatro Zacconi, allora di proprietà dell’Azienda di Soggiorno (esso fu poi venduto e al suo posto venne realizzato il complesso immobiliare dove vi è anche il Cinema Ariston).

Tranne poco materiale raccolto e conservato oggi presso il Centro Culturale Polivalente di Cattolica (grazie al lavoro negli anni Novanta delle bibliotecarie Marina Ercoles e Patrizia Bebi), tutto il resto della documentazione (comprese le migliaia di poesie partecipanti al Concorso) è andato perduto.

Per la redazione di questo articolo devo ringraziare Enzo Cecchini che nel gennaio e febbraio 2002, per il periodico La Piazza, scrisse due articoli raccontando la storia del Premio, e ai ricordi di Patrizia Bebi, allora funzionaria della Biblioteca di Cattolica ed oggi della Biblioteca Gambalunga di Rimini.

Paolo Zaghini