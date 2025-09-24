“Il turismo balneare è morto… lunga vita al turismo balneare”

In attesa dei dati ufficiali Istat, il comune di Rimini mette in fila i numeri dell’estate turistica così come arrivano dai pagamenti dell’imposta di soggiorno

“I conti si fanno alla fine. Dati, numeri, opinioni. Abbiamo passato (anche) l’ultima estate così, tra luglio e agosto nel mezzo di una tempesta mediatica nazionale sotto al comune titolo ‘in Italia è finito il turismo balneare’. E giù via commenti, analisi e soprattutto numeri in libertà. Da Assobalneari con il proprio – 20 per cento complessivo, alle varie località italiane (Veneto, Puglia, Toscana, Calabria, Emilia Romagna) in un range di calo compreso variabilmente tra il 10 e il 30 per cento. Dalla crisi strutturale alla spiegazione motivata il passo è stato istantaneo: mancano gli italiani, gli italiani non hanno più soldi per fare la vacanza, è finito il modello turistico, gli italiani non fanno più la vacanza estiva di due settimane (?). Poi l’immancabile scontro politico e le varie rivendicazioni ‘sindacali’ di ogni soggetto interessato.

Adesso però cominciano a parlare i numeri. In attesa dei dati ufficiali ISTAT e dell’annunciato nuovo Osservatorio dell’Emilia Romagna, la cui evoluzione annunciata dall’assessora Roberta Frisoni ci trova completamente d’accordo, possiamo anticipare qualche riscontro più solido e meno aleatorio della classica ‘impressione di settembre’, attraverso i dati dei pernottamenti così come scaturiti dall’Imposta di soggiorno del Comune di Rimini.

Molto sinteticamente:

nei primi 8 mesi dell’anno (gennaio/agosto) Rimini ha avuto una crescita di pernottamenti pari allo 0,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024 che, come riconosciuto da tutti, è stato un anno molto positivo dal punto di vista turistico. Rispetto al 2023 la crescita è esattamente del 10 per cento;

Se si guarda al solo primo semestre 2025 (gennaio/giugno), si registra nel 2025 una crescita di pernottamenti rispetto allo scorso anno pari al 6,1 per cento. Una percentuale che aumenta fino al 22,4 per cento se si prende a riferimento il primo semestre 2023;

Se si considerano semplicemente i classici tre mesi estivi, vale a dire giugno/luglio/agosto, Rimini quest’anno, secondo i dati ripeto dell’Imposta di Soggiorno, è in linea con il 2024 avendo fatto segnare una contrazione complessiva di appena lo 0,4 per cento. Dato che probabilmente potrà avvicinarsi allo zero assoluto nelle prossime settimane quando sarà assorbita la percentuale fisiologica dei ‘ritardatari’ nelle dichiarazioni e nei versamenti.

Se poi si va ancora più nello specifico, si vede che a) Giugno è stato un mese straordinario con una crescita superiore al 9 per cento rispetto al 2024 e del 16,9 per cento rispetto al 2023 e b) grazie a un avvio dell’estate fantastico a giugno si è riusciti sostanzialmente ad assorbire per intero il calo registrato su tutte le spiagge italiane (a causa della crisi dei consumi dovuta al portafoglio al verde degli italiani) che, a Rimini, nel bimestre luglio e agosto, si è attestato intorno al 3,5 per cento (dato provvisorio IDS) rispetto al 2024, anno particolarmente fortunato anche perché non colpito, a differenza del 2025, da alcun episodio di maltempo nei due mesi presi in considerazione.

Se si prende come raffronto il bimestre luglio e agosto 2023, nel 2025 si registra addirittura un incremento dell’1,3 per cento. Dunque niente – 30, – 20, – 15, – 10, – 5 per cento. Niente disastro, niente fine. L’estate 2025, statisticamente almeno, si chiude in parità comparandola allo scorso anno. Come aveva detto Jamil un paio di mesi fa, quando aveva dichiarato una probabile e contenuta contrazione a luglio tra il 3 e il 4 per cento su un 2024 particolarmente fortunato, i bilanci si fanno alla fine e si fanno sulla base non solo del dato empirico.

Riassumendo: i primi 8 mesi del 2025 sono in perfetta linea, anzi con un lieve +, con il già positivo 2024 grazie a una primavera soddisfacente, un giugno straordinario e una tenuta superiore agli altri territori concorrenti a luglio e agosto grazie soprattutto all’incremento di stranieri. Si va sempre più configurando il modello di Rimini città turistica 12 mesi all’anno, che si sta adattando rapidamente al modo di fare vacanza del viaggiatore nazionale e internazionale. Abbiamo letto che non si fanno più le vacanze lunghe di un tempo ma è così da almeno 30 anni e oltre! La vacanza respira con la società che ha intorno e, cambiando il lavoro, il tempo libero, le abitudini e la cultura, è ormai patrimonio acquisito che il famoso mese di villeggiatura degli anni Sessanta ormai sia diluito in fine settimana o in pause temporanee prese in primavera, in autunno, in inverno.

La cosa da sottolineare è come Rimini, e la costa romagnola, non da oggi ma da tempo sono consapevoli di questo e in tempi recenti hanno modificato e riqualificato la struttura stessa della loro storica industria dell’ospitalità, aggiungendo congressi, fiere, eventi, sport, musei, voli aeroportuali, più strutture ricettive annuali, servizi aperti lungo l’intero corso dell’anno. Proprio la stagione 2025, critica per tanta concorrenza e che chiama a una riflessione profonda gli organi di Governo perché la crisi dei consumi degli italiani non si risolve con le chiacchiere ma abbassando le bollette, pagare stipendi più alti, aumentare la produttività, dimostra come la strada imboccata da Rimini ormai 30 anni fa è quella che ha permesso e ci permette di non perdere lo scettro di capitale della vacanza ma distribuendo lungo tutto l’anno flussi prima concentrati in 100 giorni.

Questo è un valore da sottolineare tre volte e non un difetto.Chi non è disposto a ragionare su una prospettiva di offerta turistica annuale, che si tratti di Comuni o di operatori turistici privati, sarà inevitabilmente sempre più in difficoltà. Poi è chiaro, bisogna lavorare sull’incremento della qualità complessiva, sulle connessioni costa entroterra, sulla riqualificazione alberghiera, sul potenziamento delle strutture per la destagionalizzazione e sull’accessibilità, a partire dall’aeroporto. Ma non dimentichiamo il fatto che se siamo ancora leader, se rispondiamo non perdendo nulla delle quote di mercato nonostante una crisi del settore generata da difficoltà economiche e cambiamenti che stanno intercorrendo nella società italiana, lo dobbiamo al molto che abbiamo fatto fin qui, sia come pubblico, sia come operatori privati in molti casi. Ma i risultati ottenuti ci dicono che dobbiamo proseguire e non possiamo fermarci.”