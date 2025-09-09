Rimini, maxi piano parcheggi e Metromare: il 2026 sarà l’anno dei cantieri

Il maxi parcheggio interrato di piazza Marvelli, con oltre 300 posti auto e altri 200 dedicati alle moto, sarà pronto entro l’estate 2026. Ma l’amministrazione comunale non intende fermarsi qui. «Servono altri parcheggi, anche in altre zone della città», spiegano da Palazzo Garampi e come riporta il Resto del Carlino.

Per questo il sindaco Jamil Sadegholvaad e la sua giunta stanno studiando una misura tanto innovativa quanto delicata: l’acquisto – o in alternativa l’esproprio – di due o tre hotel dismessi, da anni chiusi e in stato di degrado, da demolire per ricavare nuovi parcheggi a raso. L’operazione, che punta a creare almeno 150 stalli aggiuntivi, dovrebbe andare in porto entro la fine dell’anno, così da garantire la disponibilità già per l’estate 2026. Le aree individuate riguardano Marina centro e altre zone tra Rimini nord e sud.

Secondo il Comune, questa scelta ha un duplice obiettivo: eliminare strutture fatiscenti che deturpano il territorio e ampliare l’offerta di sosta in vista della prossima stagione turistica. «Si tratta di una misura chirurgica e limitata, ma che risponde a esigenze concrete», sottolineano i tecnici.

L’anno del Metromare e dei cantieri urbani

Il 2026 sarà anche l’anno del cantiere decisivo per il prolungamento del Metromare fino alla Fiera. Dopo la risoluzione del contratto con Italiana Costruzioni, l’appalto è passato al consorzio Integra, che ora deve consegnare il progetto esecutivo. In Comune c’è fiducia: i lavori potrebbero partire già nel 2025, con l’obiettivo di completare il secondo tratto entro la nuova scadenza fissata dai finanziamenti statali.

Parallelamente prenderanno forma anche i parcheggi di interscambio lungo la tratta già esistente. Due le aree interessate nella prima fase: piazzale Kennedy, che sarà ampliato con circa 70-80 posti in più, e la zona tra le vie Chiabrera e Pascoli, dove è previsto un incremento di circa 250 stalli.

Viabilità e manutenzioni

Intanto proseguono i cantieri sulla viabilità cittadina. A Viserbella, tra fine ottobre e inizio novembre, sarà inaugurato il nuovo sottopasso ciclopedonale in corrispondenza della Statale 16. A settembre partiranno i lavori di riasfaltatura della rotatoria tra la stessa Statale e la Consolare di San Marino, mentre a Miramare si completeranno i nuovi impianti di illuminazione presso la rotonda di via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Per novembre, infine, è previsto l’avvio degli interventi propedeutici alla nuova circonvallazione di Santa Giustina.

Con la stagione dei cantieri alle porte, Rimini si prepara dunque a un 2026 cruciale: più parcheggi, più infrastrutture e un Metromare finalmente proiettato verso la Fiera.