In Emilia-Romagna l’allerta meteo cala ma non finisce

Si attenua e si restringe ma non cessa l’Allerta meteo in Emilia-Romagna: ora è di livello GIALLO per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Spiega il bollettino: “Nella giornata di martedì 24 settembre non si prevedono fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. La criticità idraulica di codice colore giallo nel settore centro-orientale è relativa a possibili incrementi idrometrici sui corsi d’acqua su cui insistono fragilità arginali, dovuti alle piogge del giorno precedente, e al permanere della difficoltà nello smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua che gravano sulle zone di pianura e sul reticolo secondario di bonifica. Nelle zone montane e collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti”.

La tregua meteorologica è già finita e ci attende un periodo di maltempo tipico dell’autunno. Oggi, lunedì 23 settembre, un sistema frontale atlantico porterà piogge e rovesci, anche temporaleschi, principalmente al Nord e sulle regioni tirreniche peninsulari, con rovesci anche su Sardegna e Salento. Le regioni adriatiche e la Romagna vedranno fenomeni più scarsi e sporadici. Le temperature rimarranno miti.

In queste ore un peggioramento delle condizioni meteorologiche è già in corso nelle zone occidentali del Paese. L’instabilità atmosferica aumenterà durante la giornata in particolare su Liguria, nord della Toscana, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Delta del Po, Sicilia occidentale e settentrionale, dove sono possibili rovesci intensi con accumuli pluviometrici fino a 80-100 mm in poche ore. Anche Toscana meridionale, Lazio, Umbria, Marche, Campania, Calabria, Sardegna meridionale e Puglia ionica vedranno rovesci moderati, mentre altrove i fenomeni saranno più deboli e sporadici. Le temperature caleranno leggermente al Centro-Nord e rimarranno stazionarie altrove.

Questa prima fase perturbata si attenuerà tra martedì e mercoledì, lasciando spazio alle due fasi successive. Giovedì 26 e venerdì 27, correnti miti prefrontali aumenteranno la ventilazione dai quadranti meridionali, con un breve, ma tosto, rialzo termico. Successivamente, tra sabato 28 e domenica 29, aria più fresca dal Nord Europa causerà un marcato calo delle temperature. Questo è tipico dell’autunno, caratterizzato da una grande dinamicità atmosferica.

Le previsioni di ARPAE per la Provincia di Rimini:



Tendenza del tempo in Emilia-Romagna da giovedì 26 a domenica 29 settembre:

“Ad inizio periodo intense correnti sud-occidentali, associate al transito di una perturbazione atlantica apporteranno condizioni di tempo instabile con piogge più probabili e consistenti lungo il crinale appenninico centro-occidentale, poi già nel corso della giornata di venerdì tendenza a miglioramento. Temperature inizialmente in aumento, con valori superiori alla norma nei valori minimi, poi dalla giornata di sabato in netto calo”.

Roberto Nanni

• Tecnico Meteorologo AMPRO Meteo Professionisti Certificato dal World Meteorological Organization DTC-TMT-004-19

• Divulgatore scientifico

• Consulente ambientale

https://meteoroby.com/