In Emilia-Romagna le carceri scoppiano, 700 in più della capienza

In Emilia-Romagna si sono superati i 4.000 detenuti, più di 700 rispetto alla capienza dei penitenziari. I suicidi, dall’inizio dell’anno, sono stati otto: cinque nel carcere di Modena, uno in quello di Parma, uno a Reggio Emilia e uno a Bologna. È evidente che, in questo quadro, il percorso verso la riabilitazione trovi sulla propria strada “ostacoli insormontabili, in quanto il detenuto, invece di concentrarsi sui suoi obiettivi personali, rischia di vivere situazioni di disagio che, inevitabilmente, inficiano i risultati del trattamento”. La priorità assoluta, quindi, adesso più che mai “è dare piena applicazione dell’ordinamento penitenziario”.

Lo chiedono a gran voce Roberto Cavalieri, garante regionale dei detenuti dell’Emilia-Romagna, e Silvio Di Gregorio, provveditore dell’amministrazione penitenziaria dell’Emilia-Romagna e delle Marche, che tracciano in conferenza stampa un bilancio a cinquant’anni dall’approvazione della legge sull’ordinamento penitenziario (la 354 del 1975). Il punto è che la persona in detenzione, attraverso percorsi personalizzati a partire dal lavoro in carcere, deve avere effettivamente l’obiettivo, una volta scontata la pena, di riuscire a reintegrarsi socialmente, visto proprio che il rilancio sociale risulta anche il miglior antidoto contro le recidive. Di Gregorio condivide: “Capisco che ci sia un’esigenza securitaria, ma non possiamo disinteressarci di quello che succede dopo la condanna. Per restituire la piena dignità alla vittima serve che il reo sia recuperato socialmente.

La logica deve essere orientata a offrire una possibilità a chi lo merita, con il coinvolgimento della collettività”.

Un aspetto centrale resta quello della formazione professionale e, ricorda il provveditore, “sono già diversi i progetti con aziende attive in carcere fra Parma, Ferrara e altre province”. All’incontro con i giornalisti è stato presentato anche il convegno a tema in programma venerdì 5 dicembre, dalle 9 alle 13.30, in sala Fanti nella sede dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna: parteciperanno, oltre agli stessi Cavalieri e Di Gregorio, anche l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi, la presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna Maria Letizia Venturini, la presidente della commissione assembleare Cultura e parità Elena Carletti, il direttore dell’Uiepe dell’Emilia-Romagna e delle Marche Aldo Scolozzi, la ricercatrice dell’Unimore Eleonora Dei Cas.

Tornando ai numeri dei detenuti, a Bologna ne sono presenti 818 (con una capienza di 507 posti): 90 le donne, 474 gli stranieri. A Ferrara sono presenti 397 detenuti (con una capienza di 243 posti), 176 sono gli stranieri. A Forlì sono presenti 158 detenuti (con una capienza di 144 posti): 23 le donne, 64 gli stranieri. A Castelfranco Emilia, nel modenese, sono presenti 83 detenuti (con una capienza di 191 posti), 29 gli stranieri. A Modena sono presenti 593 detenuti (con una capienza di 371 posti): 32 le donne, 354 gli stranieri. A Piacenza sono presenti 543 detenuti (con una capienza di 414 posti): 16 le donne, 368 gli stranieri. A Parma sono presenti 776 detenuti (con una capienza di 655 posti), 291 gli stranieri. A Ravenna sono presenti 85 detenuti (con una capienza di 49 posti), 39 gli stranieri. A Reggio Emilia sono presenti 315 detenuti (con una capienza di 292 posti): 19 le donne, 142 gli stranieri. A Rimini sono presenti 168 detenuti (con una capienza di 118 posti), 76 gli stranieri.

(Agnezia DIRE)