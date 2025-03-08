In piazza per l’Europa, il 15 marzo a Roma anche il PD di Rimini

Anche il Partito Democratico di Rimini aderisce alla manifestazione IN PIAZZA PER L’EUROPA.

che si svolgerà a Roma sabato 15 Marzo alle ore 15 in Piazza Popolo.

La partenza da Rimini con il pullman è alle ore 9.00 parcheggio via Marzabotto (di fianco ai sindacati).

Il costo è di 20 €.

In base alle prenotazioni si valuteranno partenze da sud e nord della provincia

Prenotazioni al 0541 381010 – 3391533374

La manifestazione è stata promossa dai sindaci che hanno raccolto l’appello di Michele Serra:

Sindaco di Bari, Vito Leccese, Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, Sindaca di Campobasso, Maria Luisa Forte, Sindaco di Firenze, Sara Funaro, Sindaco di Milano, Beppe Sala, Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Queste le motivazioni: “L’Europa è necessaria. Le sue divisioni e la sua debolezza politica sono ragione di grande preoccupazione per milioni di europei, che vorrebbero sentirla parlare con una sola voce. In un momento di così veloce mutamento degli assetti mondiali solo un’Europa più unita, più solida, forte dei suoi valori fondativi, pace, libertà, democrazia, e convinta che il suo processo federativo debba accelerare, può fare fronte al presente e preparare un futuro migliore”.

“Per dimostrare che gli europei ci sono, e bisogna dunque fare l’Europa, ci vediamo sabato 15 marzo a Roma in piazza del Popolo. Sarà una manifestazione di cittadini, aperta a chiunque, di qualsiasi fede politica, si senta europeo. Senza simboli di partito, solo il blu stellato della bandiera dell’Unione. Per dire a voce alta: l’Europa c’è già, e siamo noi”.

Fra le tante adesioni fin qui pervenute quelle di Ancc- Coop, Legacoop, Auser e le Acli, Comunità di S. Egidio, Agesci, Cgil, Cisl, Uil, Uisp, Arci, Anpi, Usigrai.