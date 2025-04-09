Indagato il padre del bambino riminese morto nel rogo del camper in Sardegna

Era il 31 agosto 2023 quando un bambino di 10 anni, Samuel Imbuzen, è morto nell’esplosione del camper in cui si trovava con la famiglia, sulla spiaggia di Bados, tra Olbia e Golfo Aranci.

Lo scoppio sarebbe stato provocato da una fuga di gas dalla bombola utilizzata per cucinare. A seguito dell’esplosione è partito un incendio che ha impegnando mezzi aerei e squadre a terra del corpo forestale. Il fumo nero è visibile a distanza. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, 118 e corpo forestale.

Anche Romolus Imbuzen, padre del bambino, è rimasto ustionato nell’esplosione. L’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso del 118 al centro ustioni del Santissima Annunziata di Sassari con bruciature sul 40 per cento del corpo. Nello stesso ospedale si trova anche la moglie, illesa ma sotto choc. Mamma italiana di Rimini, papà di orgine romena, il piccolo viveva con la famiglia nella città della riviera romagnola. da alcuni giorni era in vacanza in Sardegna con una comitiva di nazionalità mista, italiani e romeni.

Da allora sono proseguite le indagini a cura della a Procura di Tempio che ora le ha chiuse con la richiesta di rinvio a giudizio.

Come riporta La Nuova Sardegna, vi sarebbe un solo indagato. Il padre. Ritenuto l’unico responsabile della morte di suo figlio.

Daniel Romulus Imbuzan, 54 anni, nato in Romania e residente con la famiglia a Rimini, è accusato di omicidio colposo per aver provocato la morte del figlio e lesioni alla moglie (anche lei rimasta ustionata nell’incendio del camper), e di incendio boschivo.

La Procura gli contesta di aver acceso il fuoco del piano cottura dove stava preparando il pranzo, nonostante fosse una giornata ventosa, di non aver controllato il buon funzionamento dell’apparecchio utilizzato e di essersi accampato in un’area vietata per i camper. La violenta fiammata che aveva raggiunto il camper provocando la morte del bambino, era partita da un tubo che si era staccato dalla bombola a gas. Il fuoco aveva incenerito anche altri due camper, una roulotte e un carrello rimorchio per imbarcazioni e tutta l’area circostante.

«A quasi due anni dal tragico evento io e il mio assistito non possiamo che dirci molto sorpresi – commenta l’avvocato Antonello Desini, che assiste Daniel Imbuzan – sino ad oggi tutti ritenevamo il padre del piccolo Samuel persona offesa dal reato, come la madre, e sulla base di di questa valutazione era stata già depositata la nomina di un difensore per la costituzione di parte civile. Mai al mio assistito è stata notificata un’informazione di garanzia. Solo oggi apprendo che ha assunto la qualità di indagato e che, secondo la ricostruzione della procura della repubblica tempiese, sarebbe il responsabile della morte del figlio. Siamo curiosi di comprendere perché non si è tenuto conto del fatto che il fornello dal quale si è propagata la fiammata non era stato piazzato e acceso dall’Imbuzan, ma da un altro camperista, che era anche il proprietario, così come le bombole utilizzate, sulle quali da subito era stata segnalata la possibilità che non fossero a norma. Si tratta degli stessi camperisti che – rimarca il difensore –, all’indomani della tragedia, avevano lasciato frettolosamente l’Italia facendo perdere le loro tracce, non solo con la Procura, ma anche con la famiglia Imbuzan».

Foto di copertina da “La Nuova Sardegna”