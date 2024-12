Indagine per corruzione e associazione a delinquere in Trentino. Coinvolti anche i vertici della società che deve realizzare Green Marina

Era un sistema collaudato fatto di corruzione, pressioni e intimidazioni. Tutto per ottenere dei favori nell’ambito dell’edilizia in Trentino Alto Adige, dove da anni affondavano i tentacoli di quella che la Distrettuale antimafia della Procura di Trento riteneva una vera e propria associazione per delinquere. Se c’era bisogno di un’autorizzazione, si facevano pressioni sul funzionario pubblico giusto. Se serviva un’informazione riservata, c’era sempre la persona in grado di mettere le mani nei computer della pubblica amministrazione. Se c’era da modificare un parere, si alzava il telefono e, con la giusta ricompensa, si otteneva tutto.

Tanto che il gip Enrico Borrelli parla di “informazioni privilegiate” date con anticipo “rispetto a potenziali concorrenti e talvolta ottenute e in via esclusiva; l’intervento sui procedimenti amministrativi (da compiere o da aggirare). Tutto in aperto spregio della disciplina urbanistica”. Così si legge nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato agli arresti domiciliari di nove persone fra imprenditori, professionisti e politici. Tra questi il commercialista Heinz Peter Hager e Paolo Signoretti, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Supernova, la società immobiliare specializzata nella rigenerazione urbana di cui sono soci fondatori.

Supenova ha interessi anche a Rimini. In particolare il progetto Green Marina che riguarda l’intervento di riqualificazione dell’ex sede dell’Enel in via Destra del Porto. Si tratta di un complesso residenziale di 30 appartamnenti. L’inizio lavori era previsto per la prossima primavera. Si tratta di capire sese l’indagine di Trento possa rallentare l’avvio dei lavori.

Immagine di copertina: la sede della Procura di Trento