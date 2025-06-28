A so tot ingianghìd

Ingianghìd: parola misteriosa usata per indicare cose o persone dure, legnose, di spalle strette, poco duttili di carattere, ecc. Dove trovare il termine che rappresenti persone così?

La natura suggerisce alla lingua del popolo la parola “genga” che indica un terreno calcareo, di colore grigiastro, presente nelle vicine Marche. Terreno essiccato dal sole, perciò duro.

Il pane o la piada possono essere “ingianghid” perché cotti male, rinsecchiti. Un ragazzo ingianghid è magro, torace incassato, fragile. Una ragazza ingianghìda manca di floridezza, è legnosa nei movimenti. Sul piano del carattere, una persona arida, scorbutica, poco socievole, può essere ingianghìda.

Più complicato è scoprire l’origine di questa parola. C’è chi ipotizza un’origine nella parola longobarda “zinka” che indica “punta”, “vetta”. Ma Genga è anche il nome di un paese vicino alle Grotte di Frasassi, in provincia di Ancona. E a Genga, fin dal dodicesimo secolo, è insediata la famiglia dei conti omonimi. Famiglia che forse prende il nome dai depositi calcarei a cui la loro attività economica si riferiva.

Tuttavia la nostra curiosità si concentra sul percorso che porta dalla natura (il calcare, le rocce) alle persone umane. La descrizione del profilo fisico e caratteriale di una persona, per essere efficace, incisiva, immediatamente comprensibile, va a pescare suggerimenti nell’ampio catalogo della multiforme natura.

Beppe & Paolo

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(nell’immagine in apertura: il tempietto neo-classico del Valadier fatto erigere nella gola di Frasassi nel 1828 da Papa Leone XII, nativo di Genga e appartenente all’omonima famiglia comitale)