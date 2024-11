Iniziativa Coop per valorizzare l’Olio Extra vergine di Oliva

Coop Alleanza 3.0 ha avviato una nuova collaborazione volta a sensibilizzare i suoi soci e consumatori sui benefici dell’olio extra vergine di oliva (EVO) per la salute. L’iniziativa, che coinvolge quattro dei principali produttori di olio EVO nazionali, è dedicata a supportare le attività di due associazioni, Nefros-Ambiente APS e la Fondazione Italiana Fegato Onlus (FIF) e consentirà di erogare a ciascuna delle due 10mila euro da destinare allo studio delle malattie epatiche e nefrologiche.

Entrambi i partner condividono l’obiettivo di valorizzare l’olio EVO non solo come prodotto alimentare di eccellenza, ma anche come risorsa cruciale per la prevenzione di numerose patologie. Secondo studi condotti da Nefros-Ambiente, infatti, il consumo di olio EVO può migliorare la funzionalità renale nei pazienti affetti da malattie nefrologiche. La Fondazione Italiana Fegato aggiunge che l’olio EVO può contribuire alla prevenzione di patologie epatiche croniche e di tumori legati al metabolismo.

Sebbene gli studi attuali già evidenzino le proprietà benefiche dell’olio EVO, vi è ancora necessità di ulteriori ricerche per chiarire appieno gli effetti positivi sulla salute di questo importante prodotto alimentare. Proprio per questo motivo la campagna promossa da Coop Alleanza 3.0 ha ricevuto l’adesione di quattro tra le principali aziende olearie italiane – Pietro Coricelli, Costa d’Oro, Monini e Olitalia – grazie al contributo delle quali è stato possibile creare un fondo specifico che finanzierà progetti di ricerca, sovvenzioni, assegni e borse di studio finalizzati ad approfondire il ruolo dell’olio EVO nel migliorare e mantenere uno stato di salute ottimale.

Il progetto – che sarà accompagnato da un ampio piano di comunicazione, realizzato in collaborazione con i partner e diffuso nei territori in cui Coop Alleanza 3.0 è presente, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia – ha preso il via presso la cooperativa Terra di Brisighella, storica fornitrice di Coop Alleanza 3.0 e situata in un territorio riconosciuto per la produzione di olio di qualità.