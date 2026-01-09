Innovazione, AI e impegno sociale: Camera Commercio Romagna e Fattor Comune a confronto

Continua il ciclo di visite istituzionali del presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, per scoprire e valorizzare le eccellenze del tessuto imprenditoriale locale. Questa volta è toccato a Fattor Comune, Società Benefit di Rimini, punto di riferimento per l’innovazione e lo sviluppo dell’ecosistema territoriale.

L’incontro con il CEO Gianluca Metalli è stato un’importante occasione di confronto sui temi dell’Open Innovation e sulla diffusione delle nuove tecnologie nelle imprese romagnole, con un focus particolare sulla trasformazione digitale e sull’adozione dell’Intelligenza Artificiale.

Durante la visita sono stati presentati i progetti di crescita che la società sta sviluppando per potenziare la competitività del territorio e la comune collaborazione in Nuove Idee Nuove Imprese, la Business Plan Competition che supporta giovani e aspiranti imprenditori nel trasformare un’idea innovativa in un’impresa reale.

Tra le iniziative di Fattor Comune di maggior rilievo è stato approfondito Jump’in, il progetto nato per creare un ponte concreto tra le nuove generazioni e le imprese locali. L’obiettivo è ambizioso: invertire il trend che vede molti giovani talenti lasciare la Romagna, offrendo loro opportunità reali di crescita professionale e stimolando un dialogo costante con il mondo produttivo.

Metalli ha inoltre illustrato il progetto di realizzazione di un grande spazio fisico di collaborazione a Rimini: un hub pensato per amplificare l’impatto dei progetti in corso e fungere da catalizzatore per il cambiamento necessario alla crescita dell’intero ecosistema territoriale.

“In un’epoca di transizione digitale accelerata, realtà come Fattor Comune rappresentano un motore indispensabile per la nostra economia – sottolinea Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. L’innovazione non è solo un concetto tecnico, ma una necessità strategica: significa aprirsi al nuovo per restare competitivi. L’innovazione, però, è reale solo se crea opportunità per le nuove generazioni, nel territorio. Ho apprezzato particolarmente l’impegno verso i giovani: trattenere i talenti sul territorio è una sfida che la Camera di commercio sposa appieno. Un’impresa che investe in collaborazione e tecnologia è un patrimonio che genera valore e futuro per tutta la comunità”.

“È stato un confronto proficuo su come stimolare l’open innovation e analizzare lo stato dell’adozione tecnologica nelle imprese locali – commenta Gianluca Metalli, ceo di Fattor Comune –. Abbiamo condiviso la nostra visione sul digitale e l’Intelligenza Artificiale come motori di crescita per il sistema imprenditoriale: la tecnologia è una leva strategica non solo per ottimizzare i processi, ma anche per attrarre i giovani talenti. A questo proposito, abbiamo presentato alcuni progetti che vedono le nuove generazioni protagoniste. Con lo spazio fisico che intendiamo realizzare a Rimini, vogliamo dare una ‘casa’ alla collaborazione, trasformandola nell’energia necessaria per far crescere l’ecosistema territoriale. La Romagna possiede straordinarie capacità produttive grazie alle sue diversità; la sfida è potenziare la sinergia tra tutti gli attori coinvolti” – conclude Metalli.