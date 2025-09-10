Italia Impossibile fa tappa a Rimini: “città più verdi e vivibili al centro del dibattito”

“Italia Impossibile” approda finalmente a Rimini a La Community 27 di Rimini, un luogo simbolo di inclusività, accoglienza e libertà. L’ evento del tour nazionale promosso per una nuova idea di spazi delle città si terrà dalle 17:30 di Domenica 14 Settembre a La Community sul Lungomare Tintori 32/A a Rimini.

“Italia Impossibile” è una campagna lanciata da associazioni, giovani e comunità la scorsa primavera e che punta a realizzare città più vivibili, verdi e accessibili con interventi concreti da proporre dal basso alle amministrazioni.

Dopo le prime tappe estive, ora il tour approda a Rimini grazie all’ associazione Futuro Verde APS, La Community 27, Lazzaro Vintage e Arcigay Rimini “ Alan Turing”.

La campagna a livello nazionale punta a offrire ricadute territoriali per trasformare le città attraverso esempi pratici e indicazioni operative, adattabili ai diversi contesti locali. In quanto, cambiare un pezzetto di città è già un modo per cambiare il mondo.

“Italia Impossibile” è pensata per fornire strumenti concreti a chi vuole agire: cittadini, tecnici, associazioni, amministratori. Oltre a un sito dedicato, il progetto dopo Rimini continuerà ad attraverse l’Italia con incontri, materiali operativi e attività di divulgazione e attivazione. Tra le misure proposte l’introduzione, ovunque sia possibile, delle “strade scolastiche” – aree pedonali più ampie davanti agli ingressi delle scuole o anche la “depavimentazione”, ovvero la rimozione dell’asfalto in eccesso per riportare verde, ridurre le isole di calore e permettere alla pioggia di filtrare nel terreno e altre pratiche diffuse per comunità più verdi e resilienti.

La tappa riminese rappresenta un inizio per costruire un collante di comunità territoriale per promuovere una rigenerazione urbana e ambientale sostenibile, condivisa e partecipata.