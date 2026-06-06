Kids Family Festival: Riccione centro di educazione ambientale con La Stampa e La Zampa

All’interno del palinsesto del Riccione Kids Family Festival, l’evento accende i riflettori sulla sostenibilità e sui diritti degli animali attraverso una collaborazione strategica con La Stampa e il portale La Zampa. L’hub editoriale curerà talk live e iniziative speciali in piazzale Ceccarini, trasformando la città in un centro di educazione ambientale. Durante la manifestazione, i ragazzi e le loro famiglie potranno scoprire, guidati da esperti e attraverso linguaggi interattivi, la cura e il rispetto per il mondo animale, stimolando una riflessione sulla convivenza uomo-natura.

Questa progettualità dedicata all’ambiente si inserisce nella terza edizione del festival promosso dal Comune e prodotto dall’agenzia Ea Comunicazione Eventi, che si terrà nel fine settimana dal 18 al 20 giugno, confermando la rilevanza del progetto Riccione Family City nel panorama turistico nazionale. La kermesse arriva sulla scia del successo ottenuto dall’anteprima pasquale, che ha visto una grande partecipazione di pubblico in centro per il live show di Cristina D’Avena e il musical “Crazy Farm Show”, confermando l’attitudine della città nell’unire generazioni diverse con proposte di qualità.

Il festival beneficerà di una copertura mediatica nazionale grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery, che prevede una campagna su Cartoon Network con 735 spot distribuiti in sette settimane, portando la città nelle case di milioni di famiglie italiane. Oltre ai momenti di approfondimento legati alla tutela ambientale, l’esperienza sul territorio includerà un Village permanente attivo dal 18 al 20 giugno. Quest’area proporrà laboratori creativi interattivi, postazioni di make-up tematico e spazi dedicati al gioco guidato, sviluppati in collaborazione con i principali marchi del settore per l’infanzia.

Gli appuntamenti, tutti a ingresso libero e gratuito in piazzale Ceccarini, offrono un programma che spazia dalla scienza alla pedagogia fino ai nuovi trend giovanili. Gli eventi serali cominceranno il 18 giugno alle ore 21:00 con la divulgazione scientifica di Vincenzo Schettini. Il professore, attraverso il progetto “La fisica che ci piace”, renderà la scienza uno spettacolo coinvolgente, dimostrando come le leggi della natura possano offrire spunti di riflessione per grandi e piccoli.

Il giorno successivo, il 19 giugno a partire dalle ore 20:30, la serata sarà dedicata ai temi della crescita con l’intervento di Alberto Pellai e Michele Liuzzi. L’incontro affronterà i nodi della socialità, della scuola, del comportamento adolescenziale e dell’utilizzo della tecnologia, adottando un linguaggio accessibile per aiutare le famiglie a comprendere le dinamiche del mondo virtuale.

Il festival si chiuderà il 20 giugno con una programmazione strutturata in due momenti distinti. Alle ore 21:00 salirà sul palco lo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, che offrirà un momento di riflessione per genitori ed educatori affrontando i temi della crescita con sensibilità e ironia. Alle ore 22:00 la manifestazione lascerà spazio alla K-pop mania, uno show guidato da sette cantanti e ballerini che porteranno sul palco le coreografie e le hit musicali di gruppi di riferimento come Bts, Blackpink, Twice, Demon Hunters e Saja Boys. A fare da cornice alle giornate del festival sarà la presenza dei laboratori e la sfilata dei costume characters televisivi, tra cui Gumball e Darwin, Geronimo Stilton, i Puffi, 44 Gatti, Crybabies, Ladybug e Chat Noir.