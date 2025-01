“La Befana porta carbone agli amministratori di Coriano”

LETTERA ALLA BEFANA

Cara Befana, abbi pazienza se approfittiamo di Te. Ci rendiamo conto che in questi giorni hai davvero molto da fare, impegnata a mettere insieme le “ordinazioni” dei più piccoli, ma un regalino a noi adulti non lo puoi negare! Sappiamo bene che sei una vecchietta dal cuore d’oro, che nella calza, tra un po’ di carbone, trova sempre il modo di sistemare un regalino a cui teniamo. Diciamolo subito, il tuo arrivo a Coriano genera una paura matta del… carbone.

Gli “agitati” ed i possibili “colpiti” lo sanno, sono “adulti” e politici in allarme col terrore del carbone in gran quantità. Sono quelli che vanno dicendo “la Politica è una cosa seria” ma temono di essere scambiati per quelli sul palcoscenico di Zelig. Sono quelli che fanno un uso ad personam del rispetto per il valore delle parole ascolto e coerenza. Temono il carbone, nella maggior parte dei casi, i nostri politici che ascoltano senza ascoltare i nostri bisogni della frazione e, con coerenza, si guardano bene dall’approfondire una qualsivoglia richiesta di condivisione se partita dal Comitato.

Tradotto: si parla a vanvera, temono il carbone quelli al vertice del Palazzo Comunale per l’incomprensibile mancata presa in considerazione della nostra richiesta di dotare tutta la via Colombarina con pubblica illuminazione per la sua stessa mezza in sicurezza. Temono altresì il carbone coloro che hanno fatto cadere nel dimenticatoio l’immagine di “Coriano: Città del Sociale” non aggiustando un tratto di via Della Repubblica (ammalorato dalle radici dei pini ) rendendo, di fatto, difficile il transito ai pulmini per disabili per le operazioni di salita e discesa ad alcuni utenti ivi residenti, anzi, costringendo gli autisti a preferire lo stazionamento dei mezzi fermandosi nella semicurva nei pressi della casa delle persone trasportate.

Altro esempio? Temono il carbone chi ha lasciato i nonni delusi per non aver considerato la loro domanda per avere delle strisce pedonali su via Della Repubblica, davanti alla zona giochi parrocchiale, per consentire l’attraversamento in sicurezza della strada ai ragazzini, loro nipoti, frequentatori l’oratorio di Besanigo. Temono infine il carbone tutti coloro che hanno lasciato nel cassetto la promessa ancora del 2012 sottoscritta dall’allora sindaco circa alla nuova/sfondamento via Mozart.

Non basta? Temono il carbone anche tutti gli amministratori comunali di Coriano che non hanno fatto appieno il proprio dovere per il bene della comunità ignorando la cosa da una decina di anni: mancata salvaguardia dei pedoni nel centro di Besanigo sia in corrispondenza di piazza Falcone e sia per l’attraversamento della rotonda ex Torre Folk per non parlare del marciapiede inesistente – in un fronte di poche decime di metri – costringendo il passaggio pedonale ai margini della sede stradale.

Allora, cara Befana, metteresti nella calza destinata ai nostri amministratori, oltre a qualche cioccolatino e tanto, ma tanto, carbone anche un bigliettino per ricordar loro che rendere la frazione più vivibile non è poi così’ difficile? Dì ai nostri amministratori di buttarsi nella politica dei risultati più che in quella dei consensi o delle strozzature burocratiche. Vedrete che la gente vi sarà grata. E se sfortunatamente no, in ogni caso, passerete alla storia di Coriano come amministratori che hanno operato non per vantaggi politici ma per il bene della sua gente, scusate se è poco!. Buona Befana, sinceramente.

Il comitato S. Andrea in Besanigo