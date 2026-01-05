La Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 fa tappa a Rimini

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua oggi con la sua ventinovesima giornata e dalle Marche arriva in Emilia Romagna. La tappa parte da Jesi toccando poi Senigallia, Fano, Pesaro, Riccione e si conclude a Rimini, dove dalle ore 17.00 si terrà la City Celebration in Piazza Malatesta: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

In qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola continua a portare nelle città italiane un programma ricco di contenuti che unisce sport, musica e condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza collettiva.

“Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all’intero Paese i valori Olimpici – spiega Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola. “Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l’Italia in queste settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere, vogliamo renderlo un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità”.

“Dal 1928 al fianco del Movimento Olimpico, Coca-Cola continua a credere nel potere dello sport come linguaggio universale capace di avvicinare le comunità e ispirare le nuove generazioni. Vogliamo che ogni tappa sia un’occasione per celebrare l’Italia nella sua autenticità, portando energia, positività e un senso collettivo di appartenenza”.

Il Truck Coca-Cola è tra gli elementi più iconici del Viaggio della Fiamma Olimpica: un’esperienza itinerante di luce, suono e movimento che accompagnerà i tedofori lungo il percorso, accendendo l’entusiasmo del pubblico e trasformando ogni tappa in un momento di festa condivisa. Ispirato al design delle auto italiane vintage, unisce stile, eleganza e artigianalità. Schermi LED dinamici, installazioni luminose e un sistema audio di grande impatto trasformeranno ogni arrivo della Fiamma in una celebrazione collettiva, animata da oltre 80 persone tra Brand Ambassador, DJ e MC.

Il Coca-Cola Village – apertura al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in Piazza Malatesta con l’arrivo dell’ultimo tedoforo della giornata – è l’epicentro dinamico del racconto: uno spazio aperto e inclusivo, dove musica e cibo convergeranno per dare vita a una celebrazione coinvolgente. Ogni sera, in ogni città, prenderà forma un vero spettacolo creato per celebrare l’arrivo della Fiamma.