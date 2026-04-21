La Ginnastica Riccione Academy sbarca alle Final Eight di Bergamo

Anche nel 2027 la squadra di Ginnastica Artistica Femminile della Ginnastica Riccione Academy parteciperà al massimo campionato italiano. Per la società del presidente Francesco Poesio sarà la quarta stagione consecutiva in A1, dopo la storica promozione del maggio 2023. E per il terzo anno di fila (tre su tre quindi) oltre alla salvezza è arrivata la qualificazione alle finali scudetto, che quest’anno si svolgeranno sabato 16 maggio a Bergamo.

Il pass per la Final Eight in Lombardia la squadra riccionese lo ha staccato dopo l’ottimo sesto posto nella terza tappa, disputata lo scorso week end a Terni. Adriana Poesio e compagne hanno totalizzato un 150.050 sorprendente, tenuto conto che si sono presentate all’appuntamento ancora senza la nazionale spagnola Alba Petisco, ai box per infortunio.

“È stata una grande soddisfazione – spiega Francesco Poesio -. Le ragazze sono state protagoniste di una gara esemplare e nonostante qualche piccolo errore hanno ottenuto un punteggio di tutto rispetto che non solo ci ha regalato la permanenza in A1, ma che ci ha permesso anche di centrare le finali scudetto per il terzo anno consecutivo. La soddisfazione è ancora più grande se consideriamo che il nostro prestito straniero, Alba Petisco, tra le prime dieci ginnaste al mondo, a causa di un infortunio alla caviglia ha contribuito a questo risultato con una sola parallela. Pertanto il pass per la Final Eight è stato di fatto staccato dalle ragazze che si allenano a Riccione tutto l’anno. Adesso abbiamo un mese a disposizione per preparare questa finale. L’obiettivo è arrivare all’appuntamento di Bergamo preparati e agguerriti, dare il massimo e toglierci una bella soddisfazione”.

Per la Final Eight ancora non si sa se tornerà a disposizione la forte nazionale spagnola. “Se dovesse recuperare dall’infortunio potrebbe essere presente anche Alba (Petisco, ndr)”.

Entrando nel dettaglio delle prestazioni di Terni: “In generale le ragazze hanno fatto ottime prove al corpo libero, grazie anche alle coreografie montate dalla coreografa internazionale Alisée Dal Santo. Ci sono stati dei miglioramenti tecnici sia alla trave che al volteggio, mentre alle parallele le ragazze sono state impeccabili. Andando sulle prestazioni individuali – continua il presidente della Ginnastica Riccione Academy -, con il suo 13.7 la nostra azzurra Rebecca Aiello è stata la terza migliore parallelista di giornata, Amelia Mettifogo ha brillato alla trave, Sofia Brocchi è stata brava nel corpo libero, Adriana Poesio è stata protagonista di una buona trave e di un buon corpo libero, e Angela Guerzoni ha fatto la prima salita di squadra alle parallele, dando quindi l’apertura per i punteggi in crescendo delle compagne. Un pensiero va anche alla giovanissima Gaia Mariotti, che completa la squadra e sta recuperando da un infortunio alla caviglia”.

Ogni campionato regala le sue emozioni, ma il risultato centrato in questo 2026 ha un sapore particolare. “Negli anni precedenti i nostri risultati erano molto legati alle prestazioni del nostro prestito straniero, adesso le nostre ginnaste sono cresciute tanto dal punto di vista tecnico grazie al grande lavoro svolto in palestra. Mai le ragazze che si allenano quotidianamente a Riccione erano riuscite a centrare un punteggio così alto. Per questo motivo in qualità di presidente della società devo fare i complimenti al nostro staff tecnico, formato da Nicolò Lerda, Vera Bronova e Lorenzo Mulitze, e al nostro staff medico-sportivo, a iniziare dalla nostra fisioterapista Alessandra Andreozzi e dal nostro biologo-nutrizionista sportivo Roberto Ceci, un team di professionisti che ancora una volta si è fatto trovare pronto per curare al meglio le ginnaste dal punto di vista fisioterapico e nutrizionistico” – conclude il presidente.