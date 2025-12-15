La guerra vista da un 14enne rifugiato in una colonia di Misano

Rodolfo Francesconi: “Azioni belliche sulla fascia costiera Adriatica da Cattolica a Rimini durante la guerra 1939-1945″

a cura di Pasquale D’Alessio

La Piazza

Aveva quattordici anni e un quaderno sempre infilato sotto il braccio. Rodolfo saliva i gradini della Colonia Piacentina, sino al terzo piano, a Misano, quasi fosse una torre d’avvistamento. Lassù, sul tetto piano che guardava il mare, il vento gli scompigliava i capelli e la guerra gli entrava negli occhi prima ancora che nelle orecchie.

Guardava verso l’orizzonte, dove la linea del mare sembrava trattenere il respiro. Poi, all’improvviso, un lampo. Una striscia di luce breve, violenta, che spezzava l’azzurro. Rodolfo contava. Uno, due, tre… Il boato arrivava come un colpo al petto. Allora prendeva il quaderno e annotava: bombe verso nord-est, poco oltre il porto. Non aggiungeva altro. Non servivano commenti. La realtà era già abbastanza rumorosa.

Dal tetto vedeva tutto: gli aerei che apparivano come mosche nere, le loro virate strette sulla costa, i pennacchi di fumo da Cattolica a Rimini. Ogni giorno saliva lassù, come un rito. Era sfollato da Rimini. La colonia, costruita da suo padre, era diventata il suo rifugio, la sua finestra sul mondo e la sua condanna. Perché vedere tutto significava anche capire troppo presto.

Un pomeriggio di settembre, un bombardamento colpì Misano. Rodolfo vide tre lampi quasi contemporanei, poi un blocco di fumo sollevarsi tra le case come una nube pesante. Più tardi seppe che erano morte tre persone. Scrisse anche quello sul suo diario, con la mano che tremava appena. Nessuna retorica. Solo fatti. Come gli avevano insegnato.

Eppure, in mezzo a quella cronaca di esplosioni, c’era la vita. C’erano i cavalli spaventati che correvano sulla spiaggia, le mucche impazzite dalle mine, le voci dei bambini che ancora trovavano il coraggio di ridere. C’erano i soldati alleati che avanzavano, le sirene, le notti passate ad ascoltare il mare invece dei cannoni.

Qualche volta, quando il silenzio sembrava tornare, Rodolfo rimaneva seduto sul tetto a guardare il tramonto. Il mare, nonostante tutto, non smetteva mai di farsi blu. In quei momenti il ragazzo provava a ricordarsi com’era la vita prima. Si chiedeva se un giorno avrebbe trovato le parole per raccontare tutto questo.

Molti anni dopo, ormai adulto, ritrovò il vecchio diario dattiloscritto su una Olivetti 22. I fogli ingialliti portavano ancora l’odore del tempo e del sale. Rileggerli fu come tornare su quel tetto: rivide il lampo, sentì il boato, rivisse il silenzio che seguiva sempre la paura.

Allora capì che quel quaderno non era solo suo. Era un pezzo della memoria di un’intera comunità, una piccola verità che non doveva andare perduta. E decise di offrirla agli altri, così com’era nata: semplice, essenziale, senza aggiungere nulla. Il volume è la riproduzione fotografica del diario che Francesconi dattiloscrisse fra il 1943 e il 1945. Una cronaca di guerra vista dagli occhi di un ragazzo, da un tetto affacciato sul mare.

Proprio questa nudità della cronaca, sottolineata nella prefazione dal curatore Pasquale D’Alessio, rende il libro emotivamente potente: non c’è interpretazione, non c’è giudizio. C’è solo la realtà nuda, così come può registrarla un adolescente costretto a crescere troppo in fretta.

Rodolfo Francesconi, riccionese, 97 anni, è autore di saggi, racconti e poesie, ha alle spalle una lunga produzione letteraria che spazia dalla narrativa alla saggistica storica e sociale. La sua scrittura è attraversata dal tema della memoria, del mare e delle radici culturali, sempre indagate con uno sguardo personale e autentico.

Nella prefazione al volume, il curatore Pasquale D’Alessio sottolinea come la scrittura diaristica di Francesconi non si conceda all’interpretazione, ma scelga la via della nuda cronaca, quasi fosse una sequenza di immagini. Densa di vita, una vita piena di curiosità, aneddoti e bellezza anche la trascrizione della conversazione tra Francesconi e D’Alessio che chiude il volume. Il libro è dedicato all’amico e artista riccionese Roberto De Grandis, scomparso nel dicembre 2023.

Una annotazione finale: l’uscita del libro di Francesconi arriva a qualche settimana dall’approvazione ad ottobre da parte del Comune di Misano Adriatico del progetto esecutivo per i lavori di restauro e risanamento conservativo della Palazzina Ex Colonia Piacenza, luogo in cui si sono svolti i fatti raccontati dall’autore. Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori che segnerà un importante passo avanti nel recupero di questo edificio che fa parte della memoria storica locale e che è stato set cinematografico di un celebre film con Alain Delon.

Nel 1972, infatti, la Palazzina ha ospitato una scena del film “La prima notte di quiete”, diretto da Valerio Zurlini e interpretato da Alain Delon, Sonia Petrovna e Giancarlo Giannini, che compaiono in una celebre sequenza girata proprio nell’edificio.

Paolo Zaghini