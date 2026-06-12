La natura entra in ospedale: fotografia, scienza e musica all’Infermi di Rimini

La natura entra simbolicamente negli spazi dell’ospedale per diventare occasione di incontro, riflessione e divulgazione. Domenica 14 giugno, a partire dalle 17.30, l’ospedale Infermi di Rimini ospiterà il primo appuntamento del 2026 di Altissime Voci Festival, un’iniziativa che mette al centro il concetto di One Health, secondo cui la salute delle persone è strettamente legata a quella degli animali, delle piante e degli ecosistemi.

L’evento si propone di affrontare il tema della biodiversità urbana e del rapporto tra esseri umani e natura, partendo dall’idea che la città stessa sia un ecosistema da preservare. Come spiegano gli organizzatori, l’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza dell’interconnessione tra tutte le forme di vita e della necessità di ricostruire un rapporto più equilibrato con l’ambiente.

Uno dei momenti centrali del pomeriggio sarà l’intervento della zoologa Irene Pellegrino, professoressa associata all’Università del Piemonte Orientale, che terrà la lezione divulgativa “La musica dei rondoni: quando la natura diventa cura”. Nel comunicato si sottolinea come il festival voglia “portare la percezione della natura selvatica nella vita delle persone” e farlo “a partire dall’ascolto, l’ascolto delle voci dei Rondoni, simboli viventi della biodiversità urbana che si lega agli edifici”. Pellegrino, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e presidente del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici, è impegnata da anni nella ricerca e nella divulgazione legate alla biodiversità negli ambienti urbani.

La seconda parte dell’iniziativa sarà dedicata alla musica corale. L’Ensemble Vocale Canòpea eseguirà il Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi insieme ad alcuni estratti dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, con musiche originali composte da Luigi Pizzaleo, pianista, compositore e docente di storia della musica al Conservatorio di Pesaro. Il comunicato evidenzia come il Cantico abbia superato nel tempo il contesto storico e religioso in cui nacque per diventare “un simbolo universale della iocunditas francescana e di un amore per il creato che travalica le dottrine e le fedi”. Nella composizione di Pizzaleo, il testo viene reinterpretato attraverso linguaggi musicali differenti, che spaziano dall’ars nova medievale fino al progressive rock.

Ad aprire l’evento sarà l’inaugurazione della mostra fotografica collettiva “Tra terra e cielo – 30 scatti sulla Natura selvatica nella Provincia di Rimini”, già esposta nei mesi scorsi al CastOro Teatro durante l’anteprima invernale del festival. L’esposizione viene ora trasferita negli spazi dell’ospedale con l’intento di raggiungere operatori sanitari, pazienti e visitatori. Sono inoltre previsti percorsi guidati dedicati ai piccoli pazienti del reparto pediatrico, per favorire l’incontro con gli animali e le forme di vita ritratte nelle fotografie.

L’appuntamento è in programma domenica 14 giugno alle 17.30 presso l’ingresso dell’ospedale Infermi, in via Settembrini 2. L’ingresso sarà a offerta libera.