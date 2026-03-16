La Riviera accorcia le vacanze: quasi un milione di notti in meno in dieci anni

I dati turistici del 2025, pubblicati oggi dalla Regione, per la provincia di Rimini presentano un quadro apparentemente positivo. Gli arrivi complessivi crescono rispetto al 2024, mentre le presenze registrano un incremento molto più contenuto. In totale il sistema turistico provinciale supera i 3,8 milioni di turisti e si colloca intorno ai 15,4 milioni di pernottamenti. Numeri che, letti superficialmente, sembrano confermare la solidità della Riviera. Tuttavia, se si analizzano con maggiore attenzione le dinamiche interne ai flussi — e soprattutto se si confrontano con il 2016 — emergono alcune trasformazioni strutturali che pongono interrogativi rilevanti sul modello turistico e sulla sua sostenibilità economica.

Il primo elemento da evidenziare è il progressivo accorciamento dei soggiorni. Nei tre mesi centrali della stagione balneare (giugno, luglio e agosto) tra il 2016 (un periodo di tempo abbastanza lungo per un confronto strutturale) e il 2025 gli arrivi sono leggermente aumentati, passando da 2.083.410 a 2.115.041 turisti. Nello stesso periodo, però, le presenze sono diminuite da 11.328.007 a 10.375.936, con una perdita di quasi un milione di pernottamenti. In termini di permanenza media questo significa passare da 5,44 notti nel 2016 a 4,91 notti nel 2025, cioè circa mezza notte in meno per turista. (dati Istat su base provinciale)

Indicatore 2016 2025 Differenza Arrivi 🟨 2.083.410 🟨 2.115.041 🟩 + 31.631 Presenze 🟨 11.328.007 🟨 10.375.936 🟥 – 952.071 Permanenza media 🟨 5,44 notti 🟨 4,91 notti 🟥 – 0,

Questo dato sintetizza uno dei cambiamenti più rilevanti della Riviera: il turismo continua ad arrivare, ma rimane meno tempo. Il modello della vacanza balneare lunga, che per decenni ha sostenuto l’economia turistica locale, si sta progressivamente trasformando in un sistema caratterizzato da maggiore rotazione dei visitatori e soggiorni più brevi.

Il fenomeno non è uniforme lungo la costa. Le località storicamente più legate alla vacanza balneare tradizionale — come Bellaria-Igea Marina, Cattolica e Misano Adriatico — registrano la riduzione più marcata della permanenza media. Nel 2016 Bellaria superava le 6,3 notti di permanenza media estiva, mentre nel 2025 si colloca poco sopra le 5 notti. Un andamento simile si osserva a Cattolica e Misano. Rimini e Riccione mostrano invece una riduzione più contenuta, segnale di una maggiore diversificazione dell’offerta legata a eventi, fiere, congressi e turismo urbano.

Un secondo elemento strutturale riguarda il peso dell’estate nel sistema turistico annuale. Nel 2016 i tre mesi di giugno, luglio e agosto rappresentavano circa il 72,7% delle presenze annuali. Nel 2025 questa quota scende al 67,4%. La stagione turistica si sta dunque progressivamente destagionalizzando, con una maggiore distribuzione dei flussi tra primavera, inizio estate e autunno. Mesi come maggio, giugno e settembre stanno acquisendo un ruolo sempre più importante, grazie soprattutto alla presenza di eventi, congressi e turismo internazionale.

Indicatore 2016 2025 Variazione Quota arrivi estate 🟨 60,4% 🟨 54,7% 🔴 – 5,7 punti Quota presenze estate 🟨 72,7% 🟨 67,4% 🔴 – 5,3 punti

Un terzo elemento di trasformazione riguarda proprio il turismo straniero. Tra il 2016 e il 2025 nei tre mesi estivi gli arrivi esteri passano da 413.719 a 576.950, con una crescita del 39%. Le presenze straniere aumentano di circa 604 mila unità, raggiungendo oltre 3 milioni di pernottamenti. L’incidenza degli stranieri sugli arrivi estivi passa dal 19,9% al 27,3%, mentre sulle presenze sale dal 21,4% al 29,1%.

Indicatore 2016 2025 Variazione Arrivi esteri 🟨 413.719 🟨 576.950 🟢 + 163.231 Presenze estere 🟨 2.421.178 🟨 3.025.113 🟢 + 603.935 Incidenza su arrivi totali 🟨 19,9% 🟨 27,3% 🟢 + 7,4 punti Incidenza su presenze totali 🟨 21,4% 🟨 29,1% 🟢 + 7,7 punti

Questa crescita rappresenta uno dei fattori principali che compensano il calo della domanda italiana. Tuttavia anche il turismo straniero mostra una tendenza all’accorciamento del soggiorno: la permanenza media degli ospiti internazionali passa da 5,85 notti nel 2016 a 5,24 notti nel 2025.

Da dove arrivano i tursti italiani ed esteri:

Pos. Regione Turisti Peso sul totale italiani 🥇 1 Lombardia 922.023 30,9% 🥈 2 Emilia- Romagna 488.468 16,4% 🥉 3 Veneto 230.416 7,7% 4 Piemonte 208.588 7,0% 5 Lazio 183.608 6,2%

Pos. Paese Turisti Peso sul totale esteri 🥇 1 Germania 190.357 19,6% 🥈 2 Svizzera e Liechtenstein 99.416 10,3% 🥉 3 Polonia 82.339 8,5% 4 Francia 63.774 6,6% 5 Romania 46.468 4,8%

Nel complesso emerge un sistema turistico che continua ad attrarre visitatori ma che produce meno notti per ogni turista. Questo cambiamento ha implicazioni economiche rilevanti. Il numero di presenze, infatti, rappresenta uno degli indicatori più diretti della capacità di un territorio di generare valore economico attraverso il turismo. Una riduzione dei pernottamenti, anche a fronte di arrivi stabili o in crescita, può tradursi in minori ricavi complessivi per il sistema locale.

Il problema principale è che le statistiche ufficiali non forniscono informazioni sui fatturati reali del comparto turistico. Conosciamo i flussi ma non il valore economico prodotto. Questo rende difficile capire se la crescita degli arrivi si traduca davvero in un aumento della ricchezza territoriale oppure se il sistema stia entrando in una fase di maggiore fragilità economica.

Un ulteriore segnale di cambiamento riguarda la percezione degli operatori balneari. Durante l’estate 2025 molti stabilimenti hanno registrato una diminuzione delle presenze sugli arenili, stimata tra il 25% e il 30% rispetto agli anni precedenti. Questo fenomeno appare coerente con i dati statistici: se i soggiorni si accorciano e aumenta la rotazione dei visitatori, è possibile avere più turisti registrati negli alberghi ma spiagge meno affollate.

In questo contesto emerge con sempre maggiore evidenza una questione che per anni è stata rinviata: l’innovazione del modello di spiaggia. Il sistema balneare della Riviera è stato uno dei motori storici dello sviluppo turistico italiano, ma oggi mostra segni di rigidità rispetto alle nuove domande dei visitatori. Il modello tradizionale, basato su una forte organizzazione dello spazio con file serrate di ombrelloni e lettini, appare sempre meno coerente con le aspettative di una parte crescente della clientela, che chiede più spazio, più qualità ambientale e servizi più flessibili.

In questo senso la questione delle concessioni demaniali e l’applicazione della direttiva europea Bolkestein non rappresentano soltanto un nodo giuridico o amministrativo. Possono diventare anche un’occasione per ripensare profondamente l’organizzazione della spiaggia, superando un modello costruito in un’altra fase storica del turismo e avviando una stagione di innovazione dell’offerta balneare.

Un’altra criticità strutturale riguarda il sistema alberghiero. Negli ultimi anni è sempre più evidente che l’attuale numero di strutture ricettive non è più coerente con la domanda turistica contemporanea. Una parte significativa degli alberghi — soprattutto nelle categorie più basse e nelle strutture più piccole — fatica a sostenere gli investimenti necessari per competere in un mercato sempre più esigente.

In questo quadro diventa inevitabile affrontare il tema della riqualificazione e della riconversione del patrimonio alberghiero. Ciò significa, da un lato, favorire processi di ristrutturazione e miglioramento qualitativo delle strutture che hanno prospettive di mercato; dall’altro accompagnare la riduzione fisiologica del numero degli alberghi, consentendo la trasformazione di parte di essi in altre funzioni turistiche, residenziali o di servizio.

Si tratta di una questione delicata ma non più rinviabile. Un sistema ricettivo troppo frammentato e con molte strutture economicamente fragili rischia infatti di indebolire l’intera competitività della destinazione.

La Riviera riminese resta uno dei sistemi turistici più importanti d’Italia. Tuttavia i dati mostrano che il modello sta cambiando rapidamente. Più turisti, ma soggiorni più brevi; più internazionalizzazione, ma meno centralità della vacanza balneare tradizionale. Comprendere queste trasformazioni e governarle con politiche adeguate sarà la sfida decisiva per il futuro dell’economia turistica del territorio.

La questione non riguarda soltanto la quantità dei turisti, ma la qualità del modello turistico. Innovare la spiaggia, riqualificare il sistema alberghiero e costruire una stagione sempre più distribuita durante l’anno sono oggi le condizioni necessarie perché la Riviera possa continuare a restare competitiva nel turismo europeo.

Rimane per il 2026 l’incognita guerra. Potrebbe facilitare il turismo domestico, ma dipende da molte variabili che andranno valutate nelle prossime settimane.

Maurizio Melucci