La sconfitta del centrosinistra nelle Marche ha un nome: Matteo Ricci

Musi lunghi e coltelli affilati

“Musi lunghi e coltelli affilati, ma nessuno osa affondare il colpo. Dopo la sconfitta nelle Marche, i riflettori interni al Partito Democratico si sono accesi sul segretario nazionale Elly Schlein. I critici parlano di una linea troppo spostata a sinistra e di un “campo largo” che non funziona. Ma il copione è quello di sempre: se si vince è merito del candidato, se si perde la colpa ricade sul segretario”: così oggi su Repubblica.

La verità, però, è che la sconfitta nelle Marche ha un nome e un cognome: Matteo Ricci. Non il campo largo, non la Schlein. E la storia politica degli ultimi dieci anni lo dimostra. Le Marche sono nostri vicini di casa e ho sempre seguito ciò che succedeva in quei territori. Questo è il mio punto di visto sostenuto dai fatti politici di questi ultimi 10 anni.

2015: l’ascesa con Ceriscioli

Le regionali del 2015 segnarono l’inizio della stagione di Luca Ceriscioli dopo i due mandati di Gian Mario Spacca. In quelle primarie interne al PD, la sfida era tra l’ex sindaco di Pesaro e Pietro Marcolini, assessore uscente al bilancio.

A fare la differenza fu proprio Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e figura emergente del PD marchigiano, che sostenne apertamente il suo concittadino Ceriscioli. La vittoria alle primarie consegnò a quest’ultimo la candidatura e poi la presidenza, in una legislatura che sarebbe stata segnata dal terremoto del 2016 e dalla contestata riforma sanitaria.

Tra gli sfidanti di Ceriscioli in quell’anno c’era anche Francesco Acquaroli, candidato di Fratelli d’Italia e Lega, che si fermò al terzo posto dietro ai 5 Stelle.

2020: il cambio di linea con Mangialardi

Cinque anni dopo, la ricandidatura di Ceriscioli non arrivò mai. Il PD nazionale e la coalizione decisero di “voltare pagina”, chiedendogli un passo indietro. Un messaggio chiaro agli elettori: «Non abbiamo governato bene».

La scelta ebbe due conseguenze:

il centrosinistra rinunciò all’ incumbent , cioè al vantaggio di un presidente uscente in corsa per la rielezione (vantaggio che restò invece ad Acquaroli, già candidato nel 2015),

e trasmise l’idea di una gestione fallimentare, alimentando la percezione di debolezza.

Due dossier avevano logorato Ceriscioli: la ricostruzione post-terremoto, bloccata da burocrazia e lentezze, e la sanità, con chiusure e accorpamenti che provocarono proteste soprattutto nelle aree interne. La sua popolarità era in caduta libera.

Nel 2020 il PD impose dunque la linea: niente ricandidatura. La scelta cadde su Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia e presidente di Anci Marche. Ricci si schierò con convinzione su questa linea di rinnovamento. Ma la scommessa non funzionò: Acquaroli vinse con il 49,1%, portando le Marche per la prima volta al centrodestra dopo 25 anni di governo progressista.

Il ruolo determinante di Ricci

Il percorso politico di Matteo Ricci riflette bene le tensioni interne al PD marchigiano:

nel 2015 spinse per la continuità territoriale con Ceriscioli,

nel 2020 sostenne la discontinuità voluta da Roma con Mangialardi.

In entrambi i casi il suo ruolo fu centrale, ma non bastò a garantire stabilità o vittoria duratura al centrosinistra.

2025: la candidatura “naturale”

Dopo dieci anni da sindaco di Pesaro e l’elezione al Parlamento Europeo nel 2024, Ricci venne considerato dal gruppo dirigente marchigiano il candidato “naturale” alla presidenza della Regione.

Non tutti, però, erano d’accordo: una parte del PD locale avrebbe preferito un nome meno divisivo e più rappresentativo di tutto il territorio. La maggioranza del Pd, però, spinse per la sua candidatura.

Il risultato è noto: la sconfitta del centrosinistra, che conferma il centrodestra alla guida della Regione.

L’occasione mancata: Valeria Mancinelli

Col senno di poi, molti osservatori indicano una possibile alternativa: Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona per dieci anni, premiata nel 2018 con il riconoscimento internazionale di “World Mayor” come miglior sindaca del mondo.

Alle regionali di pochi giorni fa, Mancinelli è stata eletta consigliera regionale con 8.050 preferenze, risultando la più votata tra i candidati del PD. Una candidatura sua alla presidenza avrebbe potuto rappresentare un’alternativa credibile e forse più competitiva. Non è stata presa in considerazione soprattutto perchè nessuna corrente dentro il Pd la voleva sostenere.

Conclusione

In definitiva, la responsabilità della sconfitta del 2025 non può essere scaricata sul segretario nazionale o sul campo largo. Matteo Ricci ha avuto un ruolo determinante nelle scelte politiche e nelle strategie del centrosinistra marchigiano dal 2015 in avanti.

Ha fatto e disfatto, sostenendo prima Ceriscioli, poi Mangialardi e infine candidandosi in prima persona. Dieci anni di leadership che, anziché consolidare il centrosinistra, lo hanno accompagnato in un percorso di progressivo indebolimento, fino alla conferma della destra alla guida della Regione.

Maurizio Melucci