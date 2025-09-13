La vicesegretaria che pesa: a Emma Petitti le deleghe strategiche del Pd regionale

Una Segreteria composta da figure competenti, con deleghe di lavoro su temi specifici pronta da subito a mettersi in campo per dare forza e centralità al programma di governo della nostra regione e costruire una visione di Paese e di società alternativa a quella delle destre”.

Con queste parole il segretario del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna, Luigi Tosiani, presenta la nuova Segreteria regionale dopo la riconferma a segretario.

“È una Segreteria che vuole dare valore e rappresentanza a tutti i territori della nostra regione con figure che hanno dimostrato con il loro impegno amministrativo e politico di saper essere dei punti di riferimento per le proprie comunità.

I temi in agenda, così come le sfide che ci attendono sono tanti”.

La prima riunione si terrà domani alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia, prima dell’intervento di chiusura della segretaria Schlein.

Oltre a Tosiani, faranno parte della segreteria Emma Petitti, (vicesegretaria, sviluppo economico, innovazione e programmazione strategica), Elisa Amadesi, (ricerca e università), Laura Arduini, (presidente dell’Assemblea regionale, partecipazione e formazione politica), Caterina Bagni (enti locali, Europa), Ilaria Baraldi, (diritti, pari opportunità, terzo settore), Maria Elena Baredi, (welfare, nuove povertà), Caterina Bonetti (ambiente, conversione ecologica, green economy), Stefano Caliandro, (lavoro), Paolo Dall’Asta (diritto alla casa, politiche migratorie), Adriana Fantini, (urbanistica e territorio), Simona Lembi, (programma, iniziative politiche), Francesca Marchetti (scuola, infanzia, adolescenza), Lorenzo Margotti (coordinatore della segreteria e politiche agroalimentari), Federica Mazzoni (organizzazione, legalità e cultura democratica), Matteo Nasciuti (sanità, salute), Elisa Parenti (giustizia, sicurezza urbana e digitale, IA), Matteo Ruggeri (mobilità, infrastrutture), Jacopo Zanotti, (riforme, professioni, pubblica amministrazione), Sono invitati per funzione alle riunioni della Segreteria: Giorgio Sagrini (tesoriere del Pd regionale), Filippo Simeone, (segretario regionale dei Giovani Democratici) Paolo Calvano (capogruppo Pd all’Assemblea Legislativa) e Marcella Zappaterra, (coordinatrice regionale della Conferenza delle donne)

Foto di copertina: il segretario Luigi Tosiani con Emma Petitti