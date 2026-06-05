Lascia l’ex e la figlia in autostrada dopo una lite: scatta il divieto di avvicinamento

Una relazione finita tra tensioni, minacce e presunti maltrattamenti è sfociata in un procedimento per stalking nei confronti di un 54enne riminese. L’uomo era stato arrestato nei giorni scorsi a Matera, ma dopo l’interrogatorio di garanzia il giudice ha disposto la sua scarcerazione, applicando però il divieto di avvicinamento alla ex compagna e il braccialetto elettronico.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i problemi sarebbero iniziati dopo la decisione della donna di interrompere la relazione e tornare in Basilicata con la figlia. Durante il viaggio, il 54enne avrebbe avuto un acceso litigio con la compagna, arrivando a farle scendere dall’auto lungo l’autostrada insieme alla ragazza e lasciandole sul posto. Le due donne riuscirono poi a proseguire grazie all’intervento della Polizia Stradale.

Gli episodi contestati non si sarebbero fermati lì. Stando alla denuncia della vittima, l’uomo avrebbe continuato a cercare insistentemente un riavvicinamento, alternando richieste di riconciliazione a comportamenti aggressivi e persecutori. Tra i fatti segnalati figurano anche appostamenti e molestie ripetute.

Nonostante un precedente ammonimento emesso dalla Questura di Matera, il comportamento del 54enne sarebbe proseguito, portando l’autorità giudiziaria a intervenire con una misura cautelare. Ora l’uomo dovrà rispettare il divieto di avvicinarsi alla donna e sarà monitorato attraverso il dispositivo elettronico.