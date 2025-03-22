Lavoratori del Mare Rimini: “Avanti con il nuovo mercato ittico, strategico per i pescatori”

“Dire sì al nuovo mercato ittico di Rimini significa dire sì al valore del lavoro, sì all’importanza dell’economia del mare, sì al pesce del nostro Adriatico, sì a una filiera corta di qualità che va dal porto alla tavola di cittadini e turisti”.

Ieri i pescatori soci della cooperativa Lavoratori del Mare hanno partecipato in massa, insieme alle loro famiglie, all’incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale per presentare il progetto e il suo iter. Con loro avevano anche lo storico vessillo blu della cooperativa associata a Legacoop Romagna, che proprio quest’anno taglierà il traguardo degli 80 anni: “Un simbolo delle radici marinare di Rimini e dell’orgoglio di portare avanti da otto decenni un’attività fondamentale per l’economia del territorio”.

“Ringraziamo gli assessori Anna Montini, Valentina Ridolfi e Mattia Morollì, così come i tecnici del Comune, per avere illustrato con chiarezza e puntualità il progetto del nuovo mercato ittico e sgomberato il campo da fake news e alternative impossibili”, dichiarano i pescatori soci della cooperativa.

Secondo i quali dall’incontro di ieri “è emerso chiaramente che, come la cooperativa Lavoratori del Mare sostiene da sempre, l’area del porto scelta per il nuovo mercato ittico è l’unica idonea, sia per le previsioni urbanistiche vigenti da anni, sia soprattutto per garantire la più efficiente logistica e la qualità del pesce freschissimo sbarcato dai nostri pescatori dopo ogni notte di duro lavoro. Lo ribadiamo: immaginare di spostare queste attività al Centro agro alimentare a Rimini nord è un esercizio fantasioso con cui si può trastullare solo chi non conosce il nostro mestiere”.

E proseguono: “Insieme a Legacoop Romagna siamo al fianco dell’amministrazione comunale e confidiamo che l’iter continui a procedere celermente. Il nuovo mercato ittico è una struttura attesa e necessaria per la marineria riminese, che con i 200 soci della Lavoratori del Mare e i quasi 10 milioni di euro di valore del prodotto ittico commercializzato continua ad essere una delle più forti dell’Adriatico. Non solo: è anche un progetto strategico per promuovere sempre di più la filiera locale “a miglio zero”, il consumo salutare del nostro pesce, contrastare la diffusione dei prodotti ittici esteri con la loro dubbia qualità e fare dell’identità marinara di Rimini un elemento di attrazione e valorizzazione turistica”.

L’assemblea pubblica si è svolta ieri pomeriggio alla scuola Madre Teresa di Calcutta di via Sforza, con gli interventi degli assessori Anna Montini (Blue economy), Mattia Morolli (lavori pubblici), Valentina Ridolfi (pianificazione del territorio) e il dirigente Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, Alberto Dellavalle, con il progettista esterno, l’arch. Alessandro Bucci.

Ad ascoltare l’illustrazione del progetto tanti cittadini e una nutrita rappresentanza dele diverse componenti della marineria locale, per un’assemblea “bella perché franca – sottolinea l’assessora Montini – in cui sono emerse le ragioni che sottostanno alla realizzazione di un progetto atteso da anni proprio perché potenzialmente in grado di dare respiro e soprattutto una nuova organizzazione per il comparto blu economy locale nella sua filiera ittica. Quello di ieri sera è stato un confronto vivace e partecipato, che ci ha permesso di dare conto nel dettaglio di quali sono gli obiettivi del nuovo polo per la pesca e delle proposte progettuali per la sua realizzazione e per la sua più armonica integrazione in contesto urbano così centrale per la nostra città. Un dialogo aperto e utile perché, pur nella naturale diversità di vedute, ha permesso all’Amministrazione di raccogliere spunti costruttivi che potranno essere da stimolo nella prosecuzione di un percorso che ci impegna da anni e che consentirà di dotare la città di un polo per la pesca finalmente rispondente alle esigenze della filiera ittica riminese e che può rappresentare un’opportunità per promuovere una valorizzazione dell’area, nell’ambito della complessiva riqualificazione del comparto portuale-fluviale”.

Il percorso per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura è partito il 12 marzo scorso con la pubblicazione del progetto sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna. Il progetto prevede la realizzazione di un polo di funzioni dedicato al comparto della pesca che risponda meglio alle esigenze degli operatori e dei lavoratori e si integri in maniera più armonica al contesto urbano circostante rispetto all’attuale mercato ittico presente in via Leurini.

“Il progetto attuale – sottolinea l’amministrazione – integra alcune modifiche che tengono soprattutto conto dei criteri della sostenibilità, della nuova normativa ambientale e quindi del nuovo codice degli appalti. L’aggiornamento – già approvato in linea tecnica – introduce infatti sensibili miglioramenti in termini ambientali e di rinaturalizzazione: il nuovo centro sarà moderno e funzionale, sorgerà su un’area erbosa e sarà integrato con le aree verdi e con i percorsi che congiungono le aree verdi circostanti, che saranno fruibili al pubblico del polo dedicato al comparto ittico e portuale. Il mercato ittico sarà su due livelli, senza livello interrato, e grazie ai rialzi circostanti soltanto un piano sarà visibile dall’esterno”.

All’interno saranno presenti locali per attività mirate alla valorizzazione della filiera ittica locale, al funzionamento della vendita all’asta del pescato locale e un piccolo spazio museale. Gli spazi saranno dimensionati per rispondere a tutte le necessità degli operatori della pesca e dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il centro servizi polivalente per la pesca sarà realizzato seguendo i più elevati standard in materia di efficientamento energetico, sul tetto sarà posizionato un impianto fotovoltaico in grado di generare energia pulita.

Il nuovo polo è realizzato in conformità con gli obiettivi strategici definiti nell’accordo territoriale sottoscritto con la Provincia di Rimini nel 2021. Per la sua realizzazione l’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento da parte del ministero dell’Agricoltura sul fondo FEAMPA 2021 – 2027 per 6.850.000 euro. Uno stanziamento a cui si sommano risorse comunali stanziate nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale lo scorso luglio pari a circa 2,3 milioni di euro.