Lavoro, a Rimini quasi un neoassunto su 3 è straniero: il report CGIA
26 Febbraio 2026 / Redazione
La provincia di Rimini si conferma uno dei territori italiani con la più alta incidenza di lavoratori immigrati nel tessuto produttivo locale. Secondo l’ultimo report elaborato dall’Ufficio Studi della CGIA – datato 22 febbraio – basato sui dati del Sistema Informativo Excelsior, le previsioni per il 2025 delineavano un quadro in cui il contributo della manodopera straniera non è più solo complementare, ma strutturale e indispensabile per l’economia della Riviera.
I numeri parlano chiaro: per il 2025, si prevedevano a Rimini ben 13.660 ingressi di lavoratori stranieri. Questa cifra rappresenta il 28,2% del totale delle assunzioni programmate in provincia, posizionando Rimini al 35° posto della classifica nazionale per incidenza di lavoratori non italiani. In sostanza, quasi un nuovo contratto su tre firmato sul territorio riminese ha riguardato – stando a queste proiezioni – cittadini stranieri, una quota significativamente superiore alla media nazionale che si attesta al 23,4%.
A livello regionale, Rimini contribuisce a spingere l’Emilia-Romagna ai vertici delle classifiche italiane. La regione, infatti, occupa il secondo posto nazionale per incidenza di ingressi stranieri (30,6%), preceduta solo dal Trentino-Alto Adige. Inoltre, guardando alla quota di lavoratori già presenti (dati 2024), l’Emilia-Romagna è la prima regione in Italia per incidenza di dipendenti extracomunitari sul totale, con un tasso del 17,4%.
L’analisi settoriale contenuta nel documento evidenzia come i flussi di assunzione siano trainati dai comparti chiave dell’economia riminese. A livello nazionale, il settore della ristorazione e dei servizi turistici guida la classifica con oltre 231.000 ingressi previsti, un dato che trova riscontro diretto nella vocazione turistica del nostro territorio. Seguono a ruota i servizi di pulizia, l’agricoltura e le costruzioni, ambiti dove la carenza di manodopera italiana è ormai cronica.
“I lavoratori stranieri aiutano a colmare il vuoto lasciato dal calo demografico e dall’invecchiamento della popolazione”, spiega lo studio della CGIA. Per una provincia come Rimini, dove la flessibilità e la disponibilità nei picchi stagionali sono vitali, questi dati confermano che l’integrazione e la formazione professionale non sono più semplici opzioni sociali, ma priorità economiche per garantire la tenuta del sistema welfare e la continuità produttiva delle imprese locali.
marv.val.