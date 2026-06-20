L’è andè a durmì la sera, la matéina u s’è svég da mort (è andato a letto vivo, si è svegliato morto).

Sembrerebbe una frase scaramantica giocata sul contrasto fra lo svegliarsi e il morire. Invece l’uso, certificato dalla tradizione orale, è sostanzialmente idiomatico perché utilizzando la morte rimarca la delusione per un’impresa mal riuscita: pensavi di avere il risultato in tasca (in un lavoro, in una ricerca, in un investimento, ecc.) invece al risveglio ti accorgi che sei “morto”, cioè hai perso tutto, hai fallito.

La morte è l’evento più importante nella vita dell’essere umano, per questo sono infinite le idiomatiche che usano la morte nella lingua dialettale. Una delle più diffuse, citata dal Quondamatteo:”E’ pianz e’ mort, per frighè e’ viv”, piange disgrazie per non pagare i debiti. Una altrettanto diffusa nel riminese dice: “L’è mej un mort in chèsa che un marchigèn sla porta” , meglio avere un morto in casa che un marchigiano sulla porta. Il retroterra storico è l’ascesa al Soglio Pontificio di Sisto V nel XVI secolo che, essendo nato a Grottammare nelle Marche, scelse i gabellieri fra i suoi conterranei. Perciò i severi gabellieri che bussavano alla porta dei riminesi erano odiati anche in quanto marchigiani. La cosa curiosa è che questa frase sia ancora viva nel dialetto riminese dopo cinquecento anni.

In tutte queste idiomatiche è comunque presente la componente scaramantica, giocare con la parola “morte” è un modo per ridurne il peso e l’umanissima angoscia che ne deriva.

Beppe & Paolo

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