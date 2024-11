Legacoop: “Aeroporto Bologna opportunità per Romagna, basta campanili”

L’aeroporto di Bologna è “un’opportunità per la Romagna”. Anche per “affrontare le difficoltà dello scalo forlivese”. Ribadisce il concetto Legacoop Romagna, dopo avere condiviso la posizione dei sindaci di Bologna, Matteo Lepore, Rimini, Jamil Sadegholvaad, e Cesena, Enzo Lattuca, per “una politica regionale degli scali, armonica e in grado di valorizzare le destinazioni, senza sovrapposizioni o competizioni interne”.

“Non si possono ridurre le difficoltà dello scalo di Forlì, a un’emergenza da affrontare a sé stante, come se le politiche regionali del trasporto aeroportuale potessero piegarsi ai problemi dei singoli territori”, ragiona la centrale. Il Ridolfi “sembrava pronto a un positivo salto di qualità”, ma proprio a Forlì hanno trovato “il terreno meno fertile di confronto” gli appelli a lavorare per un sistema unico “lanciati a più riprese negli ultimi due anni dal sindaco di Rimini, da Confindustria e da Legacoop Romagna”.

Dunque è “necessario un deciso salto di livello dell’agenda istituzionale della nostra Regione e del governo, alle prese con il nuovo Piano nazionale degli aeroporti, in fase di approvazione”. La Romagna ha dimostrato come “anche sulle grandi infrastrutture si possa fare un virtuoso gioco di squadra” e deve presentarsi ai Tavoli istituzionali con “una posizione unica, non perché presi per il collo da un’emergenza, ma invece convinti della necessità di passare dalle parole ai fatti di un sempre più indispensabile sistema regionale del trasporto aereo”. Come fatto, conclude Legacoop Romagna, “in Regioni vicine come il Veneto, nelle quali si sono dimenticati i campanili, per privilegiare l’interesse collettivo”.

