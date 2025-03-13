Legacoop Romagna: “Nuovo mercato ittico a Rimini? Indispensabile per l’economia del territorio”

Legacoop Romagna ha le idee chiare sull’importanza, per Rimini, di avere un nuovo centro ittico. “Il nuovo centro servizi per la pesca di Rimini è una struttura indispensabile non solo alla marineria riminese, ma all’intera città e all’economia del territorio – spiega Legacoop Romagna -.L’attuale mercato di via Leurini non è più sufficiente. Secondo il rapporto della Camera di Commercio della Romagna, nel 2023 ha registrato un aumento della quantità del prodotto commercializzato del 3,6%, con un valore del pescato di 9,9 milioni di euro, in crescita del 10,2% rispetto all’anno precedente”.

“È chiaro come sia necessario dotare questo settore economico di un nuovo polo al passo con i tempi, che risponda alle esigenze degli operatori della pesca e alle necessità di valorizzazione di una filiera fondamentale per i residenti e per il turismo. Si rischia di perdere una grande occasione di sviluppo per la città.”

Rimini è al primo posto in Italia per numero di occupati nella “blue economy” (16,2% del totale provinciale), al quinto posto per valore aggiunto sul totale dell’economia del territorio (13%, dati Unioncamere) – sottolinea Legacoop Romagna -.Le attività collegate all’economia del mare, come ittiturismo, escursioni enogastronomiche e valorizzazione delle tradizioni marinare, sono in forte crescita e sempre più apprezzate per la loro autenticità”.

“Sempre secondo Unioncamere, il turismo enogastronomico marino attrae il 35% dei turisti interessati a esperienze culinarie e il 63% di coloro che apprezzano escursioni e attività all’aperto”. Il nuovo mercato ittico sarà molto più di una struttura per la vendita dei prodotti e i servizi per la pesca: sarà un presidio di quell’identità marinara che come Legacoop Romagna intendiamo valorizzare e fare conoscere sempre meglio, insieme alla storia e al lavoro delle cooperative di pescatori”.

“Rientra in questo contesto la collaborazione avviata con Federalberghi Rimini per promuovere il turismo legato all’economia del mare, primo step di una sinergia da allargare a tutte le associazioni degli albergatori e dei ristoratori della costa” – conclude Legacoop Romagna.