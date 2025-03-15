Legacoop spiagge: “Sulle gare Governo immobile, serve intervento della Regione”

Spiagge: sugli indennizzi Legacoop Romagna attende il testo definitivo del decreto, ma la politica deve tornare a fare la sua parte. Legacoop Romagna riterrà comunque insoddisfacente ogni soluzione che non riconosca il valore di mercato delle imprese e non difenda il lavoro degli operatori e delle loro famiglie, costruito in anni di impegno per il nostro turismo balneare e la comunità.

La questione dell’equa remunerazione degli investimenti fatti dai concessionari uscenti in caso di mancato rinnovo della concessione – per quanto urgente – non può e non deve nascondere il quadro più ampio delle responsabilità.

Per quanto riguarda il comparto, infatti, la situazione è ancora esattamente la stessa di pochi mesi fa. Di fronte alla inevitabilità delle evidenze pubbliche previste dalla direttiva Bolkestein, non esiste una legge di inquadramento del settore balneare che metta i Comuni nelle condizioni di emanare bandi simili per tutta la costa adriatica e che dia al turismo balneare un quadro stabile e uniforme a livello territoriale, in grado di sostenerne lo sviluppo.

Di fronte all’incapacità del governo di gestire in modo concreto e non ideologico la questione, Legacoop Romagna si rivolge alla Regione con spirito di collaborazione, affinché si faccia carico responsabilmente di promuovere un accordo politico che coinvolga tutti i soggetti interessati – a partire da Comuni e Cooperative tra stabilimenti balneari. L’obiettivo è quello di non lasciare nessuno da solo e di tenere coese le comunità costiere, almeno in Emilia-Romagna, di fronte a un cambiamento epocale che rischia di scardinare il nostro modello turistico, costruito non sugli investimenti di soggetti multinazionali, ma sul lavoro di migliaia di famiglie, delle loro microimprese e delle loro cooperative.

A breve ripartiranno le interlocuzioni con l’assessora regionale al turismo e demanio Roberta Frisoni e con tutti i Sindaci della riviera per promuovere e definire le linee guida di questo percorso. Nel frattempo, Legacoop sta mantenendo un costante rapporto di interlocuzione con le cooperative balneari della costa, fornendo loro assistenza e dando la disponibilità ad accompagnarli nel dialogo con le diverse amministrazioni comunali

Legacoop Romagna è pronta a ripartire con la campagna “Salviamo le spiagge della Romagna”, lanciata nell’estate del 2024 per tutelare le piccole imprese balneari e il modello cooperativo di organizzazione delle spiagge.

Aderiscono a Legacoop le cooperative di imprenditori balneari: Cooperativa stabilimenti balneari dei Lidi Estensi e Spina, Cooperativa Bagnini di Cervia, Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico, Cooperativa Bagnini di Gatteo Mare, Cooperativa Bagnini Di Bellaria Igea Marina, Cooperativa Operatori di Spiaggia Rimini, Cooperativa Balneari Rimini Sud, Cooperativa Bagnini di Riccione, Cooperativa Bagnini Adriatica Riccione, Cooperativa Bagnini Riviera Riccione, Cooperativa Bagnini Misano, Cooperativa Marinai Salvataggio Misano, Consorzio Servizi Spiaggia Misano, Cooperativa Bagnini Cattolica.”

Oltre 200 persone hanno partecipato ieri, venerdì 14 marzo al Centro Congressi SGR, al convegno su “Le principali novità sulle concessioni demaniali marittime”, tema di grande attualità e rilevanza per il comparto balneare e per gli enti pubblici coinvolti nella gestione del demanio marittimo.

L’incontro, organizzato da SOLOM – Società Lombarda Avvocati Amministrativisti e SAAER – Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia-Romagna, è stata l’occasione per presentare una panoramica sulle principali novità legislative, con particolare attenzione al Decreto Salva Infrazioni e alle tempistiche e modalità di affidamento delle concessioni. Tema centrale è stato quello della responsabilità erariale connessa ai ritardi o alle omissioni nella predisposizione delle gare, oltre alla questione degli indennizzi per i concessionari uscenti.

Tra i relatori sono intervenuti autorevoli esperti del settore, tra cui Gianpiero Paolo Cirillo, già Presidente della II Sezione del Consiglio di Stato e Vito Tenore (in collegamento), Presidente di Sezione della Corte dei Conti Lombardia e docente SNA. Presenti, inoltre, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, tra cui Tiziano Ugoccioni, avvocato amministrativista Sergio Pizzolante, relatore sulle concessioni demaniali nella XVII Legislatura, il commercialista Francesco Farneti, Roberto Pozzoli – Responsabile R&D SGR Efficienza Energetica e Joseph Brigandì, Presidente SOLOM.

L’evento è stato moderato da Federica Micardi, giornalista de Il Sole 24 Ore.