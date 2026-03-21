Legalità e memoria, studenti protagonisti a Riccione

In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Riccione ha dato avvio al calendario di iniziative promosse dall’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata, coinvolgendo direttamente il mondo della scuola in un percorso di riflessione sulla legalità.

Il comunicato evidenzia il senso dell’iniziativa: “Riccione ha inaugurato ieri il calendario delle iniziative promosse dall’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata”, inserito nella rassegna intitolata “Un passo ciascuno”, pensata come un percorso condiviso tra i Comuni aderenti. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani occasioni di confronto sui temi dell’impegno civile e della lotta alle mafie.

Protagonisti del primo appuntamento sono stati gli studenti del Liceo Volta-Fellini e dell’Istituto alberghiero Savioli, che hanno partecipato alla proiezione del film restaurato “I cento passi”, dedicato alla figura di Peppino Impastato. Come riportato nel comunicato, “attraverso la visione del film e momenti di confronto con docenti, amministratori ed esperti, vengono affrontati temi centrali come la memoria delle vittime innocenti, il valore dei beni confiscati alle mafie e l’importanza della partecipazione civica”.

Nel corso della mattinata è intervenuta la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa, che ha sottolineato il ruolo dei giovani nel percorso di costruzione della legalità: “Incontrare gli studenti in occasione di questa ricorrenza significa investire sul futuro della nostra comunità. La memoria delle vittime innocenti delle mafie non è solo un dovere civile, ma un punto di partenza per costruire una cultura della legalità fondata su scelte consapevoli e responsabili. È proprio dai giovani che può nascere un impegno autentico e quotidiano contro ogni forma di criminalità”.

La proiezione è stata preceduta dall’intervento dell’avvocato Patrik Francesco Wild, impegnato sui temi della tutela dei più fragili e della legalità. Il comunicato sottolinea come il suo contributo abbia offerto agli studenti spunti di riflessione sulle infiltrazioni mafiose nei territori e sull’importanza delle scelte quotidiane nella lotta alla criminalità.

La ricorrenza del 21 marzo, riconosciuta ufficialmente dallo Stato, rappresenta un momento centrale di impegno collettivo. “In tutta Italia istituzioni, scuole, associazioni e cittadini si ritrovano per fare memoria e per rinnovare un impegno collettivo contro ogni forma di criminalità”, si legge nel comunicato.

Le iniziative dell’Osservatorio si inseriscono inoltre nella Settimana della Legalità promossa dalla Regione Emilia-Romagna, rafforzando la collaborazione tra enti locali, scuole e società civile con l’obiettivo di contrastare le mafie anche sul piano culturale e sociale.