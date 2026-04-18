Legge aeroporti, Legacoop: “Benefici per la Romagna”

La nuova legge regionale sugli aeroporti, appena approvata dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, porterà “benefici importanti” per la Romagna. È quanto evidenzia Legacoop Romagna in un comunicato che analizza le prospettive del sistema infrastrutturale e rilancia il tema del coordinamento anche per il comparto fieristico.

Come si legge nella nota, “La Romagna avrà benefici importanti dalla nuova legge regionale sugli aeroporti, appena approvata dall’Assemblea legislativa regionale”.

Positiva la valutazione della strategia delineata dal presidente della Regione Michele de Pascale. “La visione sugli aeroporti indicata in questi giorni dal presidente Michele de Pascale ci convince molto”, si legge, con una distinzione tra gli scali: “Bologna più indirizzato ai voli intercontinentali, per meglio collegare gli emiliano-romagnoli al mondo ed in particolare ad America e Far-East; la Romagna, con Rimini e Forlì, impegnata invece sull’internazionalizzazione, con voli collegati direttamente al sistema turistico, ma anche all’agroalimentare e alle parti più identitarie del nostro sistema produttivo”.

Legacoop sottolinea però come le opportunità vadano accompagnate da scelte operative efficaci. “Ora che la Regione ha costruito condizioni inedite di vantaggio per gli aeroporti con minore traffico, nulla va dato per scontato”, evidenziando che “Rimini, Forlì (e anche Parma, naturalmente) se la dovranno giocare al meglio”.

Apprezzata anche l’istituzione di una cabina di regia. “Bene, dunque, che la nuova legge regionale preveda una cabina di regia della quale faranno parte Regione, Comuni sedi di aeroporti, gestori aeroportuali, Apt, Unioncamere Emilia-Romagna”, uno strumento che potrà favorire la condivisione delle scelte strategiche.

Nel comunicato si richiama una visione più ampia sulle infrastrutture. “Da molto tempo i cooperatori romagnoli sostengono la necessità di una Regione capace di decidere, indicando strategie chiare su temi centrali quali il sistema aeroportuale, il trasporto su ferro e l’intermodalità”, con riferimento anche allo sviluppo del porto di Ravenna e della sua Zona Logistica Semplificata.

L’analisi si estende poi al sistema fieristico regionale, per il quale viene auspicato un approccio analogo. “Sarebbe auspicabile che diventasse un modus operandi comune anche ad altri settori di sviluppo della nostra economia, come quello delle Fiere”.

Nel dettaglio, Legacoop richiama l’esperienza romagnola. “Come garantire ulteriore sviluppo al patto siglato tra la Fiera di Rimini e quella di Cesena nel 2014?”, sottolineando come “l’accordo ha permesso al Macfrut […] di divenire la manifestazione di riferimento nazionale e non solo, nel settore agroalimentare”.

Lo sguardo si allarga poi a livello regionale. “Come aprire un confronto equilibrato e non concorrenziale, tra le Fiere maggiori della nostra Regione, quelle di Rimini, Bologna e Parma?”, con l’obiettivo di “coinvolgerle in una cabina di regia simile a quella pensata per le infrastrutture”.

Il comunicato ribadisce il ruolo strategico delle fiere per il territorio. “Le manifestazioni e gli enti fieristici hanno senso solo se non dimenticano la propria missione, che è principalmente quella di promuovere e favorire l’economia e il sistema d’impresa di un territorio”.

Infine, un richiamo al metodo. “L’Emilia-Romagna si è sviluppata con equilibrio anche perché da sempre abituata a decidere dopo un confronto aperto”, con l’auspicio che “ripartire da una modalità di confronto costante e codificato rappresenterebbe una novità positiva”.