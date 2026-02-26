Legge regionale per il clima, presentazione a Rimini il 27 febbraio

Si terrà venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 18, alla Sala Bronzetti della CGIL di Rimini, la presentazione della proposta di “Legge regionale per il Clima: mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”, promossa dal consigliere regionale Paolo Burani di Europa Verde.

L’iniziativa, organizzata da Europa Verde Rimini, intende approfondire i contenuti di un provvedimento composto da 19 articoli, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti regionali già esistenti, tra cui il Patto per il Lavoro e per il Clima e il Percorso per la neutralità carbonica. La proposta mira a rendere le politiche climatiche più vincolanti, misurabili e partecipate.

Tra i punti indicati nel progetto di legge figurano il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell’Unione europea, l’adozione di un Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, l’istituzione di un’Assemblea dei giovani per il clima, l’impiego di big data e intelligenza artificiale nella pianificazione e l’introduzione del Green Budget per monitorare la coerenza della spesa pubblica con gli obiettivi climatici.

“Serve un salto di qualità – dichiara il consigliere Paolo Burani – Non possiamo più permetterci politiche frammentate o emergenziali. Questa legge vuole dare all’Emilia-Romagna uno strumento organico, ambizioso e giusto, che metta al centro la scienza, la salute, l’equità sociale e le generazioni future. La crisi climatica è la sfida del nostro tempo e la Regione deve fare la sua parte con coraggio e visione.”

L’appuntamento, in programma alla Sala Bronzetti della CGIL di Rimini in via Caduti di Marzabotto 30, è aperto alla cittadinanza, alle associazioni e ai movimenti interessati ai temi della transizione ecologica e dell’adattamento climatico.