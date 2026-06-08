Con “L’eredità”, il suo quarto romanzo (“L’ultima estate” edito da Capponi Editore, 2022; “Ritrovarsi. Due famiglie e cento anni di storia italiana” edito da Libri dell’Arco, 2023; per Pendragon “Notizie da Irma” nel 2024 e “L’eredità” nel 2025) Maurizio Temeroli conferma una caratteristica già emersa nelle sue opere precedenti: la capacità di intrecciare la narrazione con la riflessione civile, utilizzando la forma del romanzo non soltanto per raccontare una storia, ma anche per interrogarsi sui cambiamenti della società contemporanea. Ne nasce un libro che affronta temi di stringente attualità senza mai rinunciare alla dimensione umana dei personaggi e delle loro relazioni.

Per dirla con Lucio Dalla: “Ma la televisione ha detto che il nuovo anno / Porterà una trasformazione / E tutti quanti stiamo già aspettando” (da “L’anno che verrà” scritta da Lucio Dalla nel 1979).

Il titolo stesso del libro racchiude il cuore dell’opera. L’eredità di cui parla Temeroli non è quella materiale, bensì il patrimonio di esperienze, valori, conoscenze e memorie che una generazione trasmette a quella successiva. Una trasmissione che oggi appare sempre più problematica in una società caratterizzata dalla rapidità dei cambiamenti, dalla frammentazione dell’informazione e da una crescente difficoltà di dialogo tra giovani e adulti.

La vicenda prende avvio dall’iniziativa di Alberto, sociologo bolognese, che decide di riunire il suo anziano maestro Ruggero e il nipote Edoardo, diciottenne appartenente alla Generazione Z. L’idea è quella di costruire un ponte tra mondi apparentemente lontani. A questo progetto si uniscono Elisa, insegnante di lettere prossima alla pensione, e Matilde, compagna di scuola di Edoardo. Il gruppo dà vita a un percorso di ricerca e confronto che coinvolge altri studenti e che ruota attorno a cinque parole chiave: democrazia, demografia, ecologia, tecnologia ed educazione.

La struttura del romanzo ricorda in parte quella di un laboratorio di idee. I protagonisti discutono, si interrogano, si mettono in ascolto reciproco. Attraverso le interviste ai loro coetanei, Edoardo e Matilde diventano la voce di una generazione spesso descritta dagli adulti attraverso stereotipi superficiali. Temeroli sceglie invece una strada diversa: ascoltare i giovani prima di giudicarli. Ne emerge un ritratto complesso, fatto di inquietudini e fragilità, ma anche di consapevolezza, sensibilità e desiderio di partecipazione.

Uno degli aspetti più interessanti del romanzo è proprio la rappresentazione della Generazione Z. L’autore evita sia l’esaltazione retorica sia la facile condanna. I ragazzi di “L’eredità” non sono né eroi né vittime. Sono giovani che cercano di orientarsi in un mondo segnato da crisi ambientali, guerre, instabilità economiche, trasformazioni tecnologiche e incertezze sul futuro. In questo senso il libro riesce a cogliere una delle questioni fondamentali del nostro tempo: come costruire un progetto di vita quando il futuro appare così incerto e sfuggente?

Accanto ai giovani, assumono un ruolo decisivo le figure adulte. Ruggero, il professore ultranovantenne, rappresenta la memoria storica; Elisa incarna la passione educativa; Alberto la riflessione sociologica. Sono personaggi che non pretendono di impartire lezioni dall’alto, ma che cercano di comprendere e di accompagnare. Il dialogo tra le generazioni diventa così il vero protagonista del romanzo.

Particolarmente significativa è la riflessione sul rapporto tra passato e presente. Temeroli suggerisce che nessun futuro può essere costruito senza la consapevolezza della storia. Le vicende che hanno segnato il Novecento e i grandi cambiamenti successivi alla caduta del Muro di Berlino non vengono richiamati per nostalgia, ma come strumenti indispensabili per comprendere il mondo attuale. L’autore sembra voler ricordare che la memoria non è un esercizio celebrativo, bensì una risorsa necessaria per interpretare il presente.

Dal punto di vista stilistico, “L’eredità” si caratterizza per una scrittura chiara, lineare e comunicativa. Temeroli privilegia la leggibilità e la forza delle idee rispetto alle sperimentazioni formali. Il linguaggio è accessibile, spesso vicino al saggio divulgativo, ma riesce comunque a mantenere il coinvolgimento narrativo grazie alla coralità dei personaggi e alla naturalezza dei dialoghi. È una scelta coerente con le finalità del libro, che ambisce a raggiungere un pubblico ampio e a stimolare la riflessione soprattutto tra insegnanti, studenti e genitori.

L’impressione che si ricava dalla lettura è quella di un romanzo nato da una sincera preoccupazione educativa. Temeroli guarda ai giovani con empatia e rispetto, ma al tempo stesso richiama le responsabilità degli adulti, della scuola, delle famiglie e delle istituzioni. Nelle sue pagine emerge la convinzione che il dialogo intergenerazionale rappresenti una delle sfide più importanti del nostro tempo e che la società non possa rinunciare a investire nella formazione culturale e civile delle nuove generazioni.

La grande quercia raffigurata in copertina diventa allora una metafora particolarmente efficace. Le radici affondano nel terreno della memoria e dell’esperienza; i rami si protendono verso il futuro. Tra questi due estremi si colloca la vita delle persone e delle comunità. È questa, in fondo, la vera eredità evocata dal titolo: la consapevolezza che ogni generazione riceve qualcosa da chi l’ha preceduta e ha il compito di trasmetterlo, arricchito e rinnovato, a chi verrà dopo.

“L’eredità” è dunque un romanzo che si legge con interesse non solo per la storia che racconta, ma per le domande che pone. In un’epoca dominata dalla velocità e dalla comunicazione istantanea, Maurizio Temeroli invita il lettore a fermarsi, ad ascoltare e a riflettere. Un libro che parla ai giovani, ma che forse interpella ancora di più gli adulti, chiamandoli a recuperare la capacità di costruire ponti, trasmettere valori e immaginare insieme il futuro.

Paolo Zaghini