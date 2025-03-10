Liceo Serpieri, la presidente dell’Associazione Scuole Autonome di Rimini: “Francesca Tornatore non è una dittatrice”

Finora la Scuola Riminese ha taciuto sgomenta e preoccupata di fronte alle proteste che riguardano il Liceo Serpieri. A questo punto, però, sento il dovere di dare voce, nel mio ruolo di Presidente, all’Associazione scuole autonome della provincia di Rimini. La prima doverosa premessa è che questa mia esternazione non è una difesa della collega Francesca Tornatore.

Non lo è per una ragione molto semplice: non conosco a sufficienza né la collega e né le dinamiche che si sono innestate nella sua scuola per poter dare un giudizio serio sull’una o sulle altre e penso che chiunque vuole esprimere un’opinione fondata debba avere sufficienti informazioni per poterlo fare.

Il mio intento è semplicemente quello di riportare un po’ di oggettività su quanto sta accadendo, poiché l’immagine che emerge è quella di una scuola in cui un pessimo dirigente imperversa in modo dittatoriale e l’Amministrazione si chiude a riccio e non si interessa di quanto sta accadendo.

Vorrei quindi in primo luogo evidenziare come, in linea di principio, non sia ragionevole accusare di ogni nefandezza un dirigente scolastico, ignorando il fatto che le decisioni prese a scuola non sono mai il frutto di una sua supposta onnipotenza, semplicemente perché la normativa non lo consente.

Tutti coloro che nella scuola lavorano sanno bene, tanto per fare un esempio, che per quanto riguarda tutto ciò che ha un aspetto economico (come le gite, uno degli argomenti del contendere), le decisioni sono condivise con gli Organi collegiali e le procedure non possono svolgersi senza il fondamentale apporto della segreteria e in particolare del Direttore s.g.a. (colui che una volta veniva definito “segretario”).

Su questo punto, occorre rendere noto un dato: in questo anno scolastico molte scuole del territorio (compresa la mia, quindi parlo a ragion veduta) sono rimaste per un periodo relativamente lungo senza Direttore, non per cattiva volontà di qualcuno, ma semplicemente perché c’è scarsità di tali figure professionali. In molti casi sono passati mesi, prima che si trovasse qualcuno che fosse disponibile a rivestire quel ruolo.

Per chiarire meglio ai non addetti ai lavori: a scuola non è possibile acquistare nulla se non c’è un Direttore/una Direttrice, perché gli acquisti prevedono la doppia firma (Dirigente/Direttore) per poter essere efficaci.

In aggiunta a questo, all’inizio di questo anno scolastico le scuole, in particolare quelle del secondo ciclo (“scuole superiori”) si sono trovate a doversi confrontare con una nuova normativa che complica moltissimo la procedura economica per i viaggi di istruzione. Non entro nei dettagli, che sono molto tecnici, mi limito a dire che la questione non è ancora pienamente risolta e se ne sta occupando lo stesso Ministero.

Al netto delle colpe che si possono attribuire alla prof.ssa Tornatore o a un qualunque altro dirigente scolastico, quindi, la gestione dei viaggi di istruzione è molto complicata.

Altra questione che non è di esclusiva competenza del dirigente è quella delle sanzioni disciplinari ai docenti. Anche in questo caso non intendo entrare nel merito delle specifiche sanzioni comminate, perché come ho già scritto preferisco parlare di cose che conosco bene.

Posso però dire che la procedura, che segue precise norme non derogabili (e questo è ben noto ai docenti e alle organizzazioni sindacali), consente al dirigente di procedere soltanto con sanzioni molto lievi, tra le quali non rientra la sospensione, che è di competenza dell’Ufficio scolastico e viene comminata non in modo aleatorio, ma per sanzioni che hanno un profilo di gravità.

Di fronte ad un procedimento disciplinare, inoltre, il docente coinvolto viene formalmente avvertito ed ha il tempo e il modo di presentare le proprie ragioni nelle sedi opportune, anche con il supporto di un sindacato o di un avvocato, e anche successivamente esiste la possibilità di ricorso al giudice del lavoro, perché il nostro sistema prevede giustamente una serie di tutele per i lavoratori.

Anche in questo caso, dunque, la figura del dirigente vendicativo che emana unilateralmente e contra legem sanzioni inaspettate e ingiuste a cui ci si può opporre solo scendendo in piazza, è del tutto irreale.

Questi sono soltanto due dei casi che spesso vengono citati dai giornali nella situazione specifica, ma in via generale quello che mi preme spiegare all’opinione pubblica è che un dirigente scolastico non detiene alcun potere assoluto, perché la scuola è l’amministrazione pubblica che ha il maggior numero di contrappesi agli eventuali deliri di onnipotenza.

La scuola è un organismo complesso, nei cui organi collegiali tutte le componenti sono rappresentate e hanno la possibilità di dire la loro e di deliberare decisioni, che possono avere un peso notevole nel blocco delle attività della scuola, come accade con la mancata approvazione del Programma Annuale, ad esempio.

E che la presunta incompetenza o inerzia del Dirigente non sia sufficiente, da sola, a bloccare una scuola, lo dimostra storicamente il fatto che altri Istituti nel nostro territorio si sono trovati negli anni con dirigenti al primo incarico o con lunghi periodi di malattia o aspettativa, o con dirigenti “a mezzo servizio” perché in reggenza, ma le attività ordinarie sono comunque andate avanti.

In ogni caso, ipotizziamo una situazione in cui astrattamente il dirigente di un’Istituzione scolastica sia il peggiore persona mai esistito sulla faccia della Terra: possiamo chiederci se l’Ufficio Scolastico possa trasferirlo immediatamente.

In primo luogo, un trasferimento prevede comunque una tutela del lavoratore (anche il dirigente è un lavoratore) e quindi una procedura che richiede tempo e delle motivazioni molto solide, contro le quali comunque anche il dirigente può ricorrere, come è giusto che sia in un Paese democratico.

In secondo luogo, dal punto di vista pratico: ciascun dirigente scolastico quando prende servizio deve accreditarsi per la scuola che gli è assegnata su varie piattaforme e subentrare come titolare e responsabile di una lunga serie di servizi e attività. Si tratta di procedure che richiedono ordinariamente diverse settimane, durante le quali le attività sarebbero bloccate.

In terzo luogo: se un dirigente viene spostato in corso d’anno, è necessario prevederne la sostituzione, presumibilmente con una reggenza. Anche in questo caso è prevista una procedura e quindi tempi tecnici.

Bisognerebbe non dimenticare che i tempi dell’Amministrazione, sotto innumerevoli aspetti, sono più lunghi di quelli dell’emozione, proprio perché vincolati al rispetto delle leggi e dei diritti di tutti e che comunque l’Amministrazione, a differenza dell’opinione pubblica, non ha necessità di sollecitazioni settimanali, perché la sua azione si basa sugli atti depositati.

Quindi temo che le ripetute manifestazioni di piazza e gli articoli di giornale, piuttosto che un modo per tenere viva l’attenzione dell’Amministrazione, diventino uno strumento per sollecitare la pancia dell’opinione pubblica contro il mondo della scuola e contro i dirigenti scolastici, contribuendo a mettere in discussione l’autorevolezza stessa dell’Amministrazione, cosa di cui, dati i tempi che corrono, certamente non si sente il bisogno. Sono certa che l’Amministrazione conosce nel dettaglio la situazione e agisce per le vie normativamente previste, a tutela degli interessi di tutti. Lasciamola lavorare.

Lorella Camporesi

Presidente ASARN (Associazione scuole autonome provincia di Rimini)