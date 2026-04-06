L’infanzia connessa: se lo smartphone diventa la nuova culla digitale

Non è più una questione di minuti rubati al gioco all’aperto, ma di un’architettura della crescita completamente riscritta. I dati dell’Università Niccolò Cusano disegnano un panorama in cui il digitale non è un ospite, ma il tessuto connettivo dell’infanzia italiana. Se un tempo il primo contatto con la tecnologia avveniva sui banchi di scuola, oggi la “scossa” digitale arriva in fasce: il 13,9% dei neonati tra i 2 e i 3 mesi è già esposto a uno schermo. Una statistica che esplode col passare dei mesi, raggiungendo il 61,9% prima ancora di spegnere la seconda candelina.

Il passaggio dalla culla allo smartphone è diventato un salto senza rete. Tra gli 8 e i 16 anni, la diffusione del dispositivo è pressoché totale (94%), ma il dato che inquieta maggiormente i pedagogisti è la precocità del possesso: quasi un minore su tre ha ricevuto il suo primo cellulare prima dei dieci anni. Non siamo più di fronte a un’attività isolata, bensì a un ecosistema che satura i “tempi morti”, quelli che un tempo erano dedicati alla noia creativa, alla riflessione o al semplice osservare il mondo fuori dal finestrino.

La ricerca Unicusano evidenzia una trasformazione nelle routine familiari. Una famiglia su cinque ammette di usare tablet e telefoni durante i pasti, nelle sale d’attesa e perfino prima di dormire. Questo “rumore di fondo” tecnologico agisce come un interferente endocrino dello sviluppo: la TV accesa mentre si fa altro e l’uso passivo dei media sono direttamente correlati a competenze linguistiche più povere e a una minore capacità di concentrazione tra i 6 e i 12 anni.

Tuttavia, lo studio invita a superare il facile allarmismo per approdare a una dieta digitale consapevole. Non tutti i pixel pesano allo stesso modo: mentre i contenuti non adatti raddoppiano il rischio di problemi di salute mentale negli adolescenti, i programmi educativi fruiti insieme a un adulto mostrano esiti cognitivi migliori. La differenza, dunque, non la fa solo il timer, ma la qualità dell’esperienza e la capacità dei genitori di non abdicare al ruolo di mediatori.

Il 2026 ci consegna una sfida educativa senza precedenti. Con il 20% dei giovani che trascorre oltre quattro ore al giorno online e un aumento sensibile di ansia e depressione legato all’uso dei social, la formazione universitaria e professionale diventa l’ultimo baluardo. Serve una nuova classe di educatori capaci di riabitare i contesti scolastici e sociali, offrendo strumenti per navigare un’infanzia che, pur essendo sempre più piena di stimoli, rischia di trovarsi drammaticamente vuota di relazioni umane autentiche. Il digitale è ormai parte del nostro DNA sociale; il compito di oggi è imparare a gestirlo prima che sia lui a gestire noi.

(Fonte: Dire)