L’oro della Valconca

Ho più anni del festival e la musica nazionalpopolare mi è sempre piaciuta.

Dai tempi del “Blu dipinto di blu”, diventata grazie al ritornello “Volare” una canzone che tutti cantavano, e Domenico Modugno un eroe nazionale, ho seguito rigorosamente in bianco e nero, la kermesse sanremese. Correva l’anno 1958 e i favolosi anni Sessanta, di cui tutti i giovani di allora provano un’acuta nostalgia, stavano per iniziare.

Mi sono lasciato prendere la mano, anzi la penna, ma non volevo scrivere del Festival, volevo invece portarvi Valconca.

Quando la stagione sarà più favorevole, e finalmente usciti da questo quasi inverno che inverno non è, potrebbe essere una buona idea fare un giro nella più piccola valle della nostra Provincia.

Dalla Carpegna al mare sono una cinquantina di kilometri ricchi di borghi e rocche testimoni delle lotte fra Guelfi e i Ghibellini, fra i Malatesta e i Montefeltro, fra l’Elefante e l’Aquila.

In alto, ma molto in alto, vi è Montegridolfo, terra di confine, dove una azienda agricola, ricca di storia e di olivi, è diventata famosa per un olio straordinario.

E’ l’olio Evo Uliveto del Fattore, selezione “Rodolfo” monovarietale di Correggiolo etichetta viola che porterà in Toscana l’onore e il gusto della Valconca.

Scusate se è poco!

Rurali sempre,

Enrico Santini