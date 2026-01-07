Lotteria Italia, vincite milionarie a Roma e nel Lazio, premi anche a Rimini e in Emilia-Romagna

La Lotteria Italia 2025 sorride anche a Rimini, dove sono stati venduti due biglietti vincenti tra i premi di consolazione, confermando ancora una volta il buon feeling del territorio romagnolo con il tradizionale appuntamento di fine anno.

Nel dettaglio, in città è stato centrato un premio di terza categoria da 50.000 euro con il biglietto C 248913, mentre un altro tagliando venduto a Rimini, C 210612, si è aggiudicato un premio di quarta categoria da 20.000 euro. Vincite importanti, che pur non rientrando nella rosa dei premi milionari, rappresentano comunque un colpo di fortuna significativo.

La distribuzione dei premi conferma una presenza diffusa dell’Emilia-Romagna tra i biglietti estratti. Oltre a Rimini, risultano premiati tagliandi venduti in diverse province della regione:

a Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Forlì-Cesena, con vincite distribuite soprattutto tra la terza e la quarta categoria.

In particolare, Bologna compare più volte nell’elenco ufficiale dei premi da 50.000 e 20.000 euro, così come Ravenna e Forlì-Cesena, mentre Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ferrara si confermano territori “fortunati” nelle fasce di premio intermedie.

A livello nazionale, la Lotteria Italia 2025 ha assegnato il primo premio da 5 milioni di euro a Roma, seguita da vincite milionarie nel Lazio, in Emilia e in Sardegna. Ma come ogni anno, accanto ai grandi premi, è la lunga lista dei premi di consolazione a rendere davvero capillare la distribuzione della fortuna.

Per i possessori dei biglietti vincenti, resta ora il tempo per riscuotere i premi secondo le modalità previste, ricordando che le vincite della Lotteria Italia sono soggette a tassazione alla fonte e devono essere incassate entro i termini stabiliti.

Per Rimini e per l’Emilia-Romagna, intanto, resta la soddisfazione di aver chiuso il 2025 con più di un sorriso, anche senza il colpo grosso.