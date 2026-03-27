Luci spente per un’ora: il Comune di Verucchio aderisce a Earth Hour 2026

Anche il Comune di Verucchio aderisce a Earth Hour 2026, la più grande mobilitazione globale per il futuro delle persone e del pianeta per costruire oggi un futuro sicuro per tutti , indetta dal WWF.

Earth Hour si svolgerà sabato 28 marzo 2026 alle 20.30: cittadini, città e aziende di tutta Italia e tutto il mondo spegneranno le loro luci per 60 minuti. Anche quest’anno Earth Hour ha ricevuto il patrocinio di importanti istituzioni, tra cui la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ed è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.

A Verucchio a essere spento per un ora dalle 20.30 alle 21.30 è l’edificio della residenza municipale in piazza Malatesta. Inoltre il WWF Rimini organizza anche un’iniziativa che si svolgerà all’Oasi WWF Ca’ Brigida in via del Grano 333:

Cena a lume di candela

Escursione notturna

Ritrovo ore 19:30, cena ore 20:30

Posti limitati! Prenota subito:

Elide 3294778151

Stefano 3314180104

“La lotta alla crisi climatica ha un ruolo fondamentale per la nostra vita e per fronteggiare i rischi che sta correndo la Natura – spiega il WWF Rimini -. In ogni gesto che compiamo è un contributo enorme alla tutela del clima e della nostra sicurezza, oggi e nel futuro. Per questo, nell’anno in cui celebriamo i 60 anni del WWF Italia, ti chiediamo di compiere un gesto per il clima e il Pianeta, per 60 minuti: regala un’ora del tuo tempo alla Natura e a te stesso. Con il tuo gesto concreto, insieme a quello di migliaia di persone nel mondo, darai un contributo importante per un futuro più sicuro e sostenibile per tutti2.

“Earth Hour è un evento senza frontiere che unisce le persone di tutto il Pianeta per vincere la sfida climatica e riprenderci il nostro diritto alla natura: UNISCITI A NOI! Partecipa agli spegnimenti che si svolgono in tutta Italia e mandaci le riprese del tuo Comune che si spegne!”.

All’iniziativa aderirà inoltre la Santa Sede, attraverso lo spegnimento dell’illuminazione della Cupola e della facciata della Basilica di San Pietro