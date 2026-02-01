L’ultima fermata del razzismo e del pregiudizio si chiama genocidio

Ci sono poche cose più brutte che chiederti da quanto tempo non vedi una persona che stimi e ammiri, e imbatterti, il giorno dopo, nel suo manifesto funebre. Mi è successo due giorni fa con Laura Fontana, ed è stato uno choc, una randellata in testa, il cuore che incespica nei battiti. Non solo perché Laura è stata per tanti anni il motore di tutte le iniziative cittadine per l’Educazione alla Memoria e le devo tante esperienze indimenticabili e necessarie, come l’incontro con Schlomo Venezia, uno degli ultimi sopravvissuti alla Shoah, nella Sala del Giudizio, ma anche perché eravamo quasi coetanee, ed entrambe, nel nostro piccolo, sopravvissute: a una malattia che per quanto non sia più “incurabile” come un tempo, non smette di essere infida e crudele.

È significativo, e al tempo stesso struggente, che Laura ci abbia lasciato nella settimana della Giornata della Memoria, la ricorrenza in cui culminava il suo impegno nella custodia e nella trasmissione, soprattutto ai ragazzi, delle testimonianze sullo sterminio degli ebrei (l’altra iniziativa a lei indissolubilmente connessa era l’organizzazione dei Viaggi della memoria).

Sembra quasi che il destino, prima di strappare per sempre Laura al mondo, abbia voluto concederle il tempo di congedarsi dalla missione della sua vita, la memoria della Shoah, nel giorno ad essa consacrato, come se fosse una persona cara cui era giusto dare l’ultimo addio, nella speranza che altri possano proteggere e continuare la sua opera con la stessa tenacia e dedizione. Non sarà facile, per diversi motivi: perché Laura Fontana era oggettivamente eccezionale; perché i testimoni di ciò che è stato ci stanno lasciando; e soprattutto perché tira un’aria sempre più mefitica alla quale, ed è questo il peggio, sembra che ci stiamo abituando.

Proprio per questo ho letto come un segno di speranza il fallimento dell’inqualificabile conferenza stampa su Remigrazione e riconquista (in pratica: deportazione dei non bianchi e uniformità etnica), organizzata in Senato da un’accozzaglia di gruppi neo-nazifascisti, fra cui Casapound e Veneto Fronte Skinhead, capitanati dal leghista Furgiuele.

La rumorosa e sdegnata protesta delle opposizioni ha sventato il vilipendio dell’assise dove siede anche la senatrice Liliana Segre, una che la “remigrazione” la porta ancora tatuata sul braccio. Ma auguriamoci che la forza di Laura Fontana scorra potente in noi, perché ci aspetta “una battaglia dopo l’altra”, per citare un film di successo. Scacciati dalla Camera alta, i suprematisti potrebbero tornarci molto presto, e in una forma molto più pericolosa: è notizia di ieri che la proposta di legge sulla remigrazione ha superato in poche ore le 50mila firme necessarie all’approdo in Parlamento. E come sottolineano compiaciuti i promotori della legge, i firmatari sono soprattutto giovani under-27. Cioè, la generazione che ha vissuto più Giornate della memoria, e dovrebbe avere imparato che l’ultima fermata del razzismo e del pregiudizio si chiama genocidio.