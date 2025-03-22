Lunedì 24 marzo alle 21 al cinema Fulgor appuntamento con “Duse, The Greatest”
22 Marzo 2025 / Redazione
Tra i materiali d’archivio utilizzati ci sono diverse interviste, come quella di Luchino Visconti o di Elle Burstyn, allieva di Lee Strasberg, fondatore dell’Actors Studio. Dando voce ai testimoni di ieri e di oggi il film cerca di fare luce sul corpo dell’artista come strumento da scoprire, per comporre un ritratto dell’attrice al presente. Il film è un viaggio nel tempo e un’indagine affascinante sul mestiere dell’attore.
“Fu davvero la più grande di tutte e ancora ci parla – spiega Silvagni -, donna misteriosa e riservata, artista inafferrabile, ignota ed eterna fu perfettamente definita dal poeta Attilio Bertolucci una “assenza più acuta presenza”. Rimini ha poi un legame speciale con la Duse: nel luglio del 1897, Eleonora scese all’hotel Villa Adriatica per riprendersi dalla fatica della tournée e proprio qui ebbe inizio il dirompente amore fra lei e D’Annunzio. Sarà stimolante indagare con Sonia Bergamasco questa figura ancora così attuale e viva“.
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