Macfruit a Rimini: domani al via la fiera internazionale dell’ortofrutta

Tutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via domani, martedì 21 aprile, fino a giovedì 23. Il taglio del nastro è previsto alle ore 10.30 con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, i Padiglioni del Rimini Expo Centre saranno aperti dalle 9.30 fino alle ore 18. Insieme al Ministro, nella cerimonia inaugurale ospitata nello spazio ANBI, ci saranno, tra gli altri, il Presidente Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia Luca Sammartino, il Presidente Agenzia ICE Matteo Zoppas, il Presidente di Macfrut Patrizio Neri, numerosi esponenti di istituzioni e associazioni che prenderanno parte al convegno “L’ortofrutta, tra competitività e geopolitica”.

Protagonista della tre giorni in Fiera a Rimini è l’ortofrutta, settore che alla produzione in Italia vale circa 19 miliardi di euro, valore che sale a circa 60 miliardi se si prende in esame l’intera filiera, tutta rappresentata all’interno della manifestazione. Presenti oltre 1400 presenti, più di 800 i top buyer da tutto il mondo, 10 Regioni, Saloni tematici, un centinaio di eventi e tanto altro ancora.

Tanti i momenti istituzionali nella prima giornata della fiera che alle ore 13.30 vedrà l’inaugurazione dello stand della Repubblica Dominicana alla presenza della Viceministra dello Sviluppo Agroindustriale Anibelca Mena, insieme all’Ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia Rafael A. Lantigua Ciriaco e l’Ambasciatrice presso FAO Ada Hernández Rivero.

Nel pomeriggio alle ore 16.00 i Ministri dell’Agricoltura di Libano (Nizar Hani) e Siria (Amjad Bader) prenderanno parte all’incontro promosso da AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) sul tema “Coltivare cooperazione: Strategie agricole e cooperativismo per la resilienza del Mediterraneo”.

Nel corso della tre giorni tanti sono gli Ambasciatori ed i rappresentanti delle Ambasciate presenti in fiera al seguito degli stand dei rispettivi Paesi.

“Mango and Avocado Explosion”: l’evento che a Macfrut fa incontrare la filiera mondiale di questi due prodotti tropicali, vedrà brigate all’opera in cucina e al banco bartender sfidarsi a colpi di mixology. Nelle giornate del 21 e 22 aprile nella Healthy Arena sono previste degustazioni di cocktail e un Concorso gastronomico internazionale grazie al progetto curato da IAL Emilia Romagna, IAL Lombardia e IAL Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, che coinvolge numerosi studenti degli IAL di queste tre regioni, accompagnati dai loro docenti.

Martedì 21 nell’area Healthy Arena è in programma “Bartender & Cocktails Show” dalle ore 14:00 alle ore 17:00, con allievi che forniranno dimostrazioni di mixology innovativa a base di mango e avocado, preparando due cocktail analcolici a tema: Mango, why Mango…? e Guacamole on Twist. Sono previste degustazioni guidate con il supporto di docenti e formatori IAL.

Mercoledì 22 aprile il concorso “Mango&Avocado in Cucina – Concorso di Ristorazione e innovazione gastronomica” si svolgerà dalle 09.00 alle 15:00 con tre brigate di giovanissimi allievi, coordinati dai loro insegnanti, sfidarsi nella creazione di piatti, che verranno poi valutati da parte di una Commissione giudicatrice composta da professionisti/e del settore con premiazione dei primi tre classificati.

Calendario decisamente fitto di convegni, workshop e momenti di confronto sui temi chiave del settore tra innovazione, sostenibilità e mercati.

Si parte alle ore 10 con il convegno “Herbal Factory” nell’omonima area (padiglione D3, fino alle 18) promosso da Erboristeria Domani e FIPPO, dedicato al mondo delle piante officinali e alle prospettive del settore erboristico. Alla stessa ora, nella Berry Arena (Pad. B2), si apre la sessione tecnica dell’area piccoli frutti a cura di NCX Drahorad e Italian Berry (10-13).

Alle 10.30 nell’Area ANBI prende il via la cerimonia inaugurale “L’ortofrutta, tra competitività e geopolitica”, momento centrale per analizzare scenari economici e sfide globali. Sempre alle 10.30, nella Start Up Arena (Pad. B1), Minima Energia presenta le tecnologie TFS (Thermodynamic Farming System) per l’agritech.

Dalle 11 si entra nel vivo dei contenuti tecnici con la Mango&Avocado Arena (Pad. B5), il workshop “Mango & Avocado Next: tecnologie emergenti per nuovi prodotti ad alta qualità”, a cura del Ciri Agroalimentare dell’Università di Bologna. Alle 11.30 doppio appuntamento: nella Plant Nursery Arena (Pad. A2) il convegno su innovazione varietale, vivaismo e TEA affronta il tema delle nuove varietà e della proprietà vegetale; in Sala Tulipano l’ISHS propone il workshop “Alimentare il futuro dell’orticoltura sostenibile: Scienza x Industria”, con un confronto tra ricerca e applicazioni industriali.

A mezzogiorno si parla di sostenibilità lungo tutta la filiera. Nella Start Up Arena il seminario “Spreco invisibile”, a cura di Active Label, propone soluzioni per ridurre le perdite post-raccolta, mentre nell’Innovation Arena (Pad. D3) il workshop sulle nuove soluzioni di packaging esplora biomolecole, coating sostenibili e strategie 4R.

Il pomeriggio si apre alle 13 con la International Conference on Herbs and Spices (Pad. D4), evento di respiro globale dedicato a spezie e piante aromatiche. Alle 13.30, nella Start Up Arena, il convegno “Ortofrutta senza rifiuti”, organizzato da Bonfitaly, affronta il tema del packaging del futuro.

Dalle 14 si moltiplicano gli appuntamenti. In Sala Diotallevi 1 il workshop sull’innovazione varietale e la proprietà intellettuale analizza il ruolo degli investimenti nel settore, mentre nella Berry Arena prende il via un’analisi dedicata alle dinamiche commerciali dei piccoli frutti. Nella Healthy Food Arena (Pad. D3), il workshop “Dalla terra alla tavola” si occupa delle filiere biologiche e l’innovazione agroecologica.

Sempre alle 14, nella Pre-Harvest Arena (Pad. C1), Legambiente promuove il convegno “Agricoltura ed energia”, incentrato sulle opportunità dell’agrivoltaico. Dalle 14.30 spazio anche alla “Giornata avicola 2026” (Sala Mimosa) e al meeting sugli strumenti finanziari per lo sviluppo sostenibile (Tomato Arena). In parallelo, la tavola rotonda del CISP (Sala Camelia) affronta il rapporto tra denominazioni di origine, sviluppo locale e turismo sostenibile, mentre alla Castagno Arena (Pad. A1) si svolgono i convegni dedicati a questa coltura. Sempre alle 14.30 l’evento di Coldiretti “Ortofrutta italiana al futuro: innovazione, tea e contratti di filiera”.

Il pomeriggio di appuntamenti prosegue alle 15 con altri temi tecnici come il convegno sul Piano Nazionale Sementi Biologiche (Plant Nursery Arena) e con l’incontro “Tra regole e innovazione” (Sala Diotallevi 2), promosso da Zespri e CSO Italy, dedicato alla difesa delle colture in ambito europeo.