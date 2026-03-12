Macfrut 2026, a Rimini la filiera mondiale dell’ortofrutta: atteso il ministro Lollobrigida

La filiera mondiale dell’ortofrutta si prepara a incontrarsi a Macfrut 2026, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile. La 43ª edizione della fiera internazionale sarà caratterizzata dal claim “Make it Juicy” e riunirà operatori, aziende, istituzioni e buyer provenienti da tutto il mondo per confrontarsi su innovazioni, mercati e prospettive di uno dei settori più rilevanti dell’agroalimentare italiano.

L’evento è stato presentato a Roma, presso l’Agenzia ICE, davanti a oltre 300 partecipanti tra presenza fisica e collegamenti streaming. Tra gli intervenuti Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia ICE, Patrizio Neri, presidente di Cesena Fiera, Paolo De Castro, presidente del Comitato tecnico scientifico di Macfrut, Livio Proietti, presidente di ISMEA, Calogero Foti, capo di gabinetto dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana, Ugo Ferrero di AICS, l’ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia Rafael A. Lantigua Ciriaco, Luigi Bianchi, executive manager Macfrut, oltre all’intervento di Massimo Gargano, direttore generale di ANBI. Le conclusioni sono state affidate al direttore generale dell’Agenzia ICE Lorenzo Galanti.

Nel corso della presentazione il ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato il valore strategico dell’evento. “Macfrut dimostra come l’agroalimentare italiano sappia fare sistema e guardare al futuro. La forza delle nostre imprese è ciò che ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari sui mercati internazionali. In questo percorso, la collaborazione con le Nazioni africane e con i mercati emergenti rappresenta una grande opportunità per la crescita delle nostre filiere e per costruire insieme modelli di sviluppo agricolo capaci di generare valore, lavoro e sicurezza alimentare”.

Anche il presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas ha evidenziato il ruolo della manifestazione nel rafforzare l’internazionalizzazione del comparto. “Per Macfrut 2026 ICE rafforza il proprio impegno a sostegno dell’internazionalizzazione della filiera ortofrutticola italiana. Quest’anno porteremo in fiera circa 400 operatori esteri provenienti da 80 Paesi con una previsione di 4.000 incontri B2B con le aziende espositrici italiane”, ha spiegato. Zoppas ha ricordato inoltre i risultati dell’export: “Nel 2025 l’export italiano di ortofrutta ha raggiunto i 7 miliardi di euro, con una crescita dell’11,3% rispetto al 2024 che colloca l’Italia al dodicesimo posto nel ranking mondiale”.

Secondo Patrizio Neri, presidente di Cesena Fiera, la manifestazione rappresenta un punto di riferimento internazionale per il settore. “Macfrut è molto più di una fiera. È una piattaforma strategica globale. È il luogo dove l’ortofrutta italiana fa business, smette di essere solo prodotto e diventa sistema, dove i trend globali si trasformano in opportunità concrete e dove il futuro del settore viene scritto, giorno dopo giorno, dai suoi protagonisti”.

L’ortofrutta rappresenta uno degli asset principali del made in Italy agroalimentare. Il comparto vale circa 19 miliardi di euro, pari a circa il 27% della produzione agricola nazionale, e insieme alle conserve vegetali contribuisce a circa il 18% dell’export agroalimentare italiano, secondo dati Ismea. A livello europeo l’Italia contribuisce per il 17% del valore totale dell’ortofrutta prodotta nella UE, risultando tra i principali produttori del continente.

Secondo i dati di Nomisma, nel comparto si registrano segnali positivi soprattutto per gli ortaggi freschi, con un aumento dei volumi acquistati del 2,6%, mentre tra i prodotti in crescita si segnalano anche patate, ortaggi freschi e conserve di pomodoro. Per la frutta si registra un incremento complessivo della spesa del 2,7%, con una crescita significativa per prodotti come mirtilli, mango, avocado, kiwi e fragole.

Uno dei tratti distintivi di Macfrut resta la sua forte vocazione internazionale. L’edizione 2026 vedrà oltre 800 top buyer da tutto il mondo, grazie al lavoro di scouting realizzato con il supporto dell’Agenzia ICE. Il focus geografico sarà dedicato ai Paesi dell’Area Caraibica, con una presenza significativa di operatori provenienti anche da Europa, Africa e Sud America. Tra i Paesi protagonisti la Repubblica Dominicana, con una presenza raddoppiata rispetto allo scorso anno, oltre a Cuba, Costarica, Colombia ed Ecuador, mentre dal Sud America saranno presenti anche Cile, Argentina, Brasile e Perù.

Un ruolo centrale sarà svolto anche dalle Regioni italiane, con la partecipazione di dieci territori: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. La Sicilia sarà Regione partner della 43ª edizione e presenterà le proprie produzioni a una platea internazionale. L’isola rappresenta una delle realtà più importanti del settore con oltre 263mila ettari coltivati a ortofrutta, pari al 22% del totale nazionale, e una produzione di 4,6 milioni di tonnellate.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 figura l’evento “Mango and Avocado Explosion”, dedicato a due prodotti sempre più centrali nei mercati internazionali. “Prodotti simbolo di Macfrut 2026 saranno i protagonisti di un evento mondiale che fa incontrare l’intera filiera, dalla produzione alla commercializzazione, analizzando tematiche agronomiche, trend di mercato e opportunità di sviluppo”, si legge nella presentazione della manifestazione.

Macfrut conferma inoltre la propria dimensione di fiera della conoscenza, con diversi Saloni tematici dedicati ai principali trend del settore. Tra questi Acqua Campus sui sistemi di risparmio idrico, Plant Nursery dedicato al vivaismo, Biosolutions Digital Technologies sulle soluzioni naturali per la difesa delle piante, Berry Area sui piccoli frutti, Healthy Food Area sui prodotti salutistici, Spices & Herbs Global Expo dedicato alle piante officinali e Agrisolar sulle tecnologie agrivoltaiche.

Nel corso dei tre giorni sono previsti circa cento eventi, tra convegni e incontri tecnici organizzati in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico di Macfrut, con approfondimenti su temi come la nuova Politica Agricola Comune, le Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), i prodotti healthy food e il Simposio mediterraneo sulle drupacee.