Mamma con bimbo e passeggino travolta da auto a San Giovanni in Marignano

Paura a San Giovanni in Marignano per un incidente stradale accaduto intorno alle 10.30, in via Veneto, nei pressi del forno Buresta. Una donna di 40 anni, mentre attraversava la strada con il figlio di due anni e mezzo, è stata investita da un’auto.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava spingendo il passeggino con una mano e teneva il bambino con l’altra quando è stata travolta da una Renault Clio condotta da un 24enne. Quest’ultimo, secondo alcuni testimoni, procedeva a velocità sostenuta e si sarebbe accorto della presenza di madre e figlio solo all’ultimo momento.

Nonostante la brusca frenata, l’impatto è stato inevitabile. La donna è caduta sull’asfalto, mentre il passeggino, fortunatamente vuoto, è stato urtato dalla vettura. La 40enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale Ceccarini di Riccione per accertamenti, in particolare per un presunto trauma all’addome.

Il bambino, per fortuna, è rimasto illeso sebbene molto spaventato. Il conducente della Renault, sotto shock, è sceso subito dall’auto per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. In quel tratto di strada non sono presenti strisce pedonali.