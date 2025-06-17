Manifesti antigender vietati a Rimini: plaude M5S, protestano FI, Lega e Montevecchi

Non si fanno attendere le reazioni politiche alla decisione del Comune di Rimini di vietare nel proprio territorio l’ennesina campagna di affissioni del monvimento “Pro Vita e Famiglia” giudicata piena di falsità e discriminatoria, come del resto già avvenuto in occasione dei manifesti contro la pillola RU 486.

Plaude il senatore 5 Stelle Marco Croatti: “Condivido la decisione del comune di Rimini di negare l’affissione dei manifesti contro l’ideologia gender dell’associazione ’Pro Vita’. Intollerabile la promozione di messaggi violenti, retrogradi, discriminatori rivolti ai giovani e su questo tema ribadisco la necessità di promuovere strumenti di prevenzione e di educazione affettiva per le nostre ragazze e i nostri ragazzi finalizzati alla conoscenza e al rispetto di sé e dell’altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere. Negare ai giovani strumenti per comprendere identità, rispetto e diversità significa alimentare pregiudizi che, come purtroppo testimoniano i racconti di cronaca, possono sfociare in femminicidi, violenze sessuali, episodi di bullismo, sessismo e altri fenomeni gravissimi. Parlare di genere non significa “confondere” i bambini, ma aiutarli a crescere liberi da stereotipi tossici. Una sfida che deve partire dalle scuole e dalle nostre città anche con scelte forti e decise come quella assunta dal comune di Rimini”.

Di segno opposto le reazioni del consigliere comunale di Rimini della Lega Andrea Pari e quella di Matteo Montevecchi, il ex consigliere regionale di Santarcangelo che dalla Lega è uscito per fondare un suo movimento ancora più di destra. E anche il segretario di Forza Italia Raimondo Elli fa sapere: “A prescindere dalla nostra adesione a quanto pubblicato dai manifesti riteniamo non accattabile che il comune ne vieti l’affissione”.

“Per l’ennesima volta siamo di fronte a una immotivata censura dell’amministrazione comunale di Rimini – scrive Pari.

“Pro Vita e Famiglia ha richiesto la pubblica affissione di 100 manifesti in cui si chiede di lasciare fuori l’ideologia gender dalle scuole. L’associazione lo ha richiesto portando virgolettate alcune affermazioni di ragazzi che purtroppo non pochi genitori nel nostro paese si sentono riferire dai propri figli: “Oggi a scuola ci hanno letto una favola in cui la principessa era un uomo!” “La mia scuola ha permesso anche ai maschi di usare i bagni delle femmine.” “Oggi a scuola un attivista LGBT ha spiegato come cambiare sesso.” Non mi stupisce che la maggioranza e la giunta siano in disaccordo con il pensiero sotteso ai manifesti, dato che solo pochi mesi fa hanno approvato un ordine del giorno su educazione affettiva e sessuale nelle scuole in cui si faceva esplicito riferimento all’identita di genere quale valore essenziale”.

“Non è però accettabile in alcun modo la censura di un qualsivoglia pensiero discorde. Soprattutto quando questa arriva da chi si autodefinisce (evidentemente solo a fasi alterne) democratico e inclusivo. Evidentemente questo atto censorio non potrà nascondere la realtà dei fatti e anche l’azione di chi come me, pur riconoscendo a tutti la libertà di vivere come meglio credono, non potrà mai accettare che vengano impartite a bambini o ragazzi lezioni che portino confusione e dubbi laddove sarebbe necessario un discreto accompagnamento alla scoperta della propria persona”, conclude il consigliere comunale leghista.

Da parte sua Montevecchi firma il primo comunicato della neonata “comunità politica territoriale” RivoltaTi con questi argomenti: “L’amministrazione comunale piddina di Rimini, capeggiata dal sindaco Jamil Sadegholvaad (colui che difese a spada tratta il murales dell’uomo che allatta), ha appena vietato l’affissione di cento manifesti della campagna nazionale “Mio Figlio No – Scuole Libere dal Gender” di Pro Vita & Famiglia. Non è la prima volta che i “democratici” si comportano così, censurando tutto ciò che non è conforme al loro “pensiero” unico. Lo fanno perché hanno paura della verità, dell’evidenza, della realtà, di tutto ciò che collide con la loro visione visceralmente ideologica e relativista. Possono esprimere il loro diniego, avranno come risposta l’amplificazione del nostro messaggio. Possono continuare a riempirsi la bocca di democrazia salvo poi calpestarla, mostreranno così semplicemente il loro vero volto. I consiglieri comunali sedicenti “cattolici” come Giuliano Zamagni, Serena Soldati, Manuela Guaitoli, nonché l’assessore Kristian Gianfreda, che siedono tra i banchi della maggioranza e continuano a sostenere questa giunta, con il loro silenzio e con la loro compiacenza, sono i principali colpevoli di simili derive totalitarie. Rimini RivoltaTi al più presto contro il Partito Democratico”.