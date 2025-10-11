Marcello (Fdi) si racconta in un podcast: “Scelsi Rimini per la naja: la città più bella del mondo”

“Dovendo fare il militare di leva, su consiglio di qualche amico, ho scelto Rimini anche se lontana da Casoli, in provincia di Chieti, dove abitavo, e ho avuto la fortuna di arrivare nella città più bella del mondo”.

Nicola Marcello, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, si racconta nel videopodcast “Question Time. Otto minuti con i consiglieri regionali” a cura del Servizio informazione e comunicazione dell’Assemblea legislativa. Nel format i consiglieri “svelano” in otto minuti la loro vita da politici e amministratori nonché alcuni aspetti più personali, con foto che testimoniano le loro passioni e la loro storia. Le puntate si possono sia guardare sul canale YouTube di @AssembleaER sia ascoltare con musiche ed effetti sonori sulle piattaforme audio Spreaker e Spotify.

Nicola Marcello è nato in Abruzzo ma vive a Rimini da oltre 30 anni. Ha 62 anni ed è medico dell’aeronautica militare. È consigliere comunale a Rimini dal 2011, attualmente è anche vicepresidente del Consiglio comunale ed è presidente provinciale di Fratelli d’Italia Rimini.

“Sono arrivato a Rimini durante il periodo della guerra del Golfo, poi nel 2002 e nel 2006 ho fatto due missioni in Kosovo come medico dell’aeronautica militare e ho vissuto esperienze significative”, racconta Marcello ai microfoni di Question Time.

Fra i luoghi del cuore della sua città d’adozione il consigliere parla del “Ponte di Tiberio e dell’invaso che si snoda lungo il Parco XXV Aprile fino al punto in cui il Marecchia sfocia nel mare, uno scorcio delizioso che forse non tutti conoscono. Qui ho sempre fatto le passeggiate con la mia famiglia – continua Marcello – e i miei figli Alex e Nicolò hanno dato i primi calci a un pallone”.

Una passione che si tramanda di generazione in generazione perché anche Nicola Marcello, da giovane, ha giocato a calcio, distinguendosi come attaccante, mentre grazie a suo padre il consigliere ha coltivato, oltre all’interesse per la medicina e la politica, anche quello per l’agricoltura con la sua azienda agricola in Abruzzo.

Conduce in studio Irene Gulminelli. In redazione Margherita Giacchi, Irene Gulminelli e Francesca Mezzadri. Montaggio di Andrea Perini, regia di Alessandro Baroncini. Question Time è una produzione del Servizio informazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.