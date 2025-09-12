Marcello: «Troppi lupi nel riminese, Regione in ritardo. Servono azioni immediate»

Il tema della presenza dei lupi in provincia di Rimini continua ad accendere il dibattito pubblico. Dopo i recenti episodi di attacchi ad animali domestici e allevamenti, il consigliere comunale Nicola Marcello è intervenuto con un lungo documento per ripercorrere la normativa europea e nazionale e accusare la Regione di immobilismo.

“Particolarmente gravi, scrive il consigliere Nicola Marcello, sono stati nell’ultimo periodo alcuni episodi di attacchi ad animali da affezione presenti non solo in luoghi aperti ma soprattutto all’interno di civili abitazioni dotate di presidi di sicurezza ed antintrusione quali cancelli, inferriate, anche abbastanza alte, sistemi di video sorveglianza. Ogni giorno, giungono segnalazioni di avvistamenti anche in aree periurbane (vedasi canale del deviatore del Marecchia), Via Osteria del Bagno, quartieri Padulli, Vergiano e Santa Cristina, con presenza non solo di singoli animali ma anche di 4-5 lupi insieme. A fronte di questo scenario, la percezione di abbandono da parte delle istituzioni è sempre più diffusa tra gli allevatori e le famiglie che abitano nelle zone interessate. La richiesta di tutti da ormai è chiara: servono interventi tempestivi, concreti e non ideologici.

I primi riferimenti legislativi importanti sono: Nel 1971 in Italia il WWF lancia una campagna di sensibilizzazione sul lupo. Nel 1971 il Decreto ministeriale Natali proibisce la caccia e i bocconi avvelenati. Nel 1976 il Decreto ministeriale Marcora “lupo integralmente protetto”, misura fondamentale per il recupero della specie, che aveva rischiato l’estinzione. Nel 1979 la Convenzione di Berna sulla Conservazione della vita selvatica e degli Habitat in Europa inserisce il lupo tra le specie altamente protette a livello europeo. Nel 1992 la Legge 157 inserisce il lupo tra le specie particolarmente protette Italia. Sempre nel 1992 la Commissione Europea approva la direttiva Habitat con lo scopo di conservare la biodiversità del continente. In Emilia-Romagna, la Legge regionale n. 8/1994 attribuisce alla Regione competenze dirette in materia di gestione della fauna selvatica, compresi interventi di prevenzione e indennizzo. Nel 1997 avviene il recepimento in Italia della direttiva comunitaria Habitat. Nel 2002 viene istituito il Piano d’azione nazionale per la conservazione del Lupo a cura dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Nel 2022 Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambiente) presenta il primo monitoraggio nazionale del lupo: L’attività si è svolta tra il 2018 e il 2022, con una fase di raccolta dati condotta tra ottobre 2020 e aprile 2021. Grazie a questo lavoro è stato possibile stimare sia l’abbondanza della popolazione (cioè, il numero complessivo di animali), sia la distribuzione della specie, misurata come area minima occupata nella regione alpina e come superficie stimata nell’area peninsulare. Si stima che in Italia alla data del 2022 il numero di Lupi fosse di circa 3.300, con una percentuale pari al 10% nella sola Regione Emilia-Romagna. –). Nella provincia di Rimini le associazioni venatorie asseriscono con documentazioni fotografiche, prove di video e reperti occasionali che i lupi siano almeno il doppio di quelli stimati. D’altronde i numerosi video che girano anche sui social, sono più di una testimonianza orale.

Nel 2025 con la direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento Europeo e del Consiglio (17 giugno 2025) viene modificata la precedente direttiva 92/43/CEE per quanto riguarda lo stato di protezione del lupo “Canis Lupus” , che da specie di fauna “rigorosamente protetta” della convenzione di Berna viene declassata a specie di fauna “protetta”. Tale Delibera fortemente voluta da conservatori europei (di cui Fratelli d’Italia fa parte), è stata votata favorevolmente insieme da tutto il centrodestra italiano con il voto contrario del PD tranne degli europarlamentari Bonaccini, Gori e Moretti che si sono astenuti.

Fatto rilevante non riportato finora né durante la riunione del Forum deliberativo n.11 di Rimini dagli “esperti” chiamati a relazionare, né nella seconda Commissione Regionale di martedì 9 settembre è che ( prima svolta nazionale voluta dai Ministeri dell’Agricoltura e dell’Ambiente del Governo Meloni !) nella riunione Ispra con le Regioni del 18 2 2025 venivano concesse quote di abbattimenti dei lupi dal 3 al 5% stimandone la presenza in Italia ancora di circa 3.300. La quota massima di prelievi in deroga nazionale è dunque al momento di circa 160 lupi. In tale seduta in videoconferenza tra Ispra e gli Uffici Tecnici Regionali veniva ribadito che possono essere chiesti abbattimenti in deroga nel caso di lupi confidenti, pericolosi o in caso di attacchi ripetuti ad aziende zootecniche e civili abitazioni, come io riterrei nel caso della Provincia di Rimini e dell’ex quartiere quattro del Comune di Rimini oggi purtroppo Forum deliberativo 11.

Per la prima volta questo Governo e nello specifico il Ministero dell’agricoltura e Foreste ha previsto da appena insediatosi di “ standardizzare un approccio, un percorso con le relative procedure per velocizzare al massimo il tempo di risposta di Ispra alle richieste di prelievo di animali selvatici. Ispra non deve rappresentare più il collo di bottiglia che tanti del Campo Largo e tecnici ideologizzati solo a loro servizio hanno evocato a sproposito negli anni passati. Al contrario ha dato la priorità a modalità di controllo selettivo della fauna selvatica istruendo in modo utile ed intelligente richieste di prelievo in deroga. Per la prima volta, ripeto in data 18/02/2025 alle Regioni, sono state date istruzioni, modalità e numeri per la cattura del lupo in determinate evenienze come quella delle colline riminesi. Tanto per essere chiari e con esempi il Trentino nel 2025 potrà prelevare 3-5 esemplari (lo sta già facendo!), l’Alto Adige 1-2, il Piemonte 10-17, la Regione Emilia-Romagna 9-15 , la Toscana 3-22 (lo sta già facendo!) e via dicendo per le altre Regioni. Tutto ciò da subito anche se il Piano Nazionale d’Azione fermo da anni e riaperto solo da questo Governo in data 28 aprile 2025. La prova lampante è quanto inserito nel “disegno di legge Montagna” liquidato in data 10 9 2025. La recente disposizione contenuta all’art. 13 comma 1 e 2 liquidato in Senato in terza lettura proprio due giorni fa recita: …“ in relazione alla conservazione degli habitat naturali della fauna selvatica si prevede la definizione annuale su base regionale e delle province autonome, del tasso massimo di prelievi tale per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie Canis Lupus al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli 14 e 16 della direttiva Habitat ( come previsto nel corso dell’esame alla Camera ), attraverso l’emanazione di un decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno ( comma 2 ).

La narrazione del Pd Regionale e locale che tutto dipende dal Governo Meloni e la programmazione di “viaggi della speranza” verso Roma per chiedere una variazione della Legge 157/92 che questo Governo come sottolineato ha già fatto o sta già facendo, risulta pertanto inappropriata, fuorviante e di presa in giro per i cittadini.

Mi sembra opportuno chiedere scusa alle 187 persone partecipanti all’assemblea del 8 settembre presso la sede del Forum deliberativo n.11 a Corpolò, che ringrazio personalmente per la loro partecipazione.

Ringrazio allo stesso modo i volenterosi “ragazzi” organizzatori dell’evento malinformati da tecnici e da politici esperti che siedono anche in assemblea legislativa o in Parlamento che stanno cavalcando la paura di cittadini e mentendo sulle verità legislative, sapendo di mentire.

Adesso in concreto la competenza di azione passa alla Regione che non può più lavarsene le mani ideologicamente prendendo in giro i cittadini.

Il decreto approvato in Senato data 10 9 2025 rappresenta una prima Norma Nazionale in materia, in attesa di “una messa a terra” con le Regioni entro sessanta giorni. Il Governo Meloni ha dato una prima risposta concreta alla problematica raccontata a senso unico, solo per scaricargli addosso colpe non sue.

A Corpolò non mi è stata data la parola per evitare che informassi della verità i cittadini presenti e di quanto il Ministero Lollobrigida stava e sta facendo.

Proprio esponenti del PD presenti in loco asserivano che i “ politici non potevano prendere la parola”. ( Forse perché mi ero un po’ documentato). Preciso che nella serata ero “in formato” libero cittadino e che vi erano due ex consiglieri del Pd ed uno in carica tutti ringraziati più volte dal presidente del Forum , contrariamente allo scrivente.

La convivenza tra uomo e fauna selvatica è un tema complesso, ma non si può accettare che a pagare siano sempre gli stessi: gli agricoltori, gli allevatori, i piccoli imprenditori che ancora presidiano l’entroterra e mantengono vive le nostre colline. L’indennizzo deve essere solo “l’estrema ratio”. Gli attacchi addirittura ad animali di affezione all’interno di case singole è un fatto gravissimo di salute ed incolumità pubblica.”

Le recinzioni elettrificate, i cani da guardiania, gli indennizzi (spesso tardivi e parziali) sono strumenti utili, ma non sufficienti se lasciati al buon cuore delle singole aziende. Serve un piano regionale straordinario, strutturato e condiviso, che già ISPRA autorizzava dal 18 2 2025 e che alcune Regioni stanno già realizzando. Nella riunione dell’8 settembre nessuno ha informato i cittadini di tale possibilità, né lo avevano fatto gli organi regionali competenti come in altre parti d’ Itala ( vedi il giornale il Tirreno 17/3/2025, Cronaca di Trento del 18/02/2025) .

Anche dal punto di vista del turismo rurale e naturalistico, il clima di incertezza e paura crescente sta generando disagi evidenti, soprattutto nei percorsi frequentati da famiglie e bambini. Il rischio è che l’entroterra diventi sinonimo di pericolo e non di valore.

Conclusioni :

Alla luce di questa mia vasta ricerca delle fonti normative sull’argomento porterò in Regione, dopo la prima interrogazione del 8 Agosto 2025, (che nessuno si è degnato di citare nell’assemblea da inizio di campagna elettorale a Corpolò!) una Risoluzione urgente per impegnare la Giunta Regionale a:

Attivare con urgenza un monitoraggio attuale capillare della presenza dei lupi nella provincia di Rimini e nelle aree limitrofe, coinvolgendo Comuni, AUSL, agricoltori e associazioni di categoria e tecnici qualificati come da indicazioni ministeriali . Adottare un piano straordinario dedicato con l’adozione di :

Recinzioni e sistemi di protezione intelligenti.

Contributi per l’acquisto di cani da guardiania.

Installazione di dispositivi di dissuasione.

Accelerazione delle procedure di indennizzo.