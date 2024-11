Maria Grazia Innocenti ha presentato il suo nuovo libro al sindaco Filippo Sacchetti

Il sindaco Filippo Sacchetti ha incontrato in Municipio la scrittrice Maria Grazia Innocenti, che ha presentato al primo cittadino il suo nuovo libro, “Il peso dell’inganno”, recentemente pubblicato da LFA Editore.

Il terzo libro di Maria Grazia Innocenti – un giallo con protagonista il “detective per caso” Massimiliano Ferrari – si svolge proprio a Santarcangelo: una scelta intrapresa negli ultimi anni da diversi autori, che hanno scelto di ambientare in città i loro romanzi.

Maria Grazia Innocenti – Nasce a La Spezia nel 1956. Ha vissuto in Francia e a La Spezia, ma da circa dieci anni risiede in provincia di Rimini. È una pittrice che ha riscosso buoni successi sia in Liguria che in Romagna. Oltre alla pittura, si interessa anche di tutto ciò che è creativo. È approdata ultimamente alla scrittura che è sicuramente una parte importante della creatività, anche se il desiderio di scrivere la insegue da molto tempo. Nel suo passato lavoro, era responsabile del settore didattico di una prestigiosa scuola di Ortodonzia di La Spezia e ha partecipato alla stesura e alla correzione – testo e disegni – di volumi e articoli che, anche se in ambito scientifico, le ha fatto “sfiorare” il complesso mondo dell’editoria. Ma è la sua passione per i romanzi gialli, nonché per vari film e telefilm del genere, che l’ha spinta a cimentarsi con questo tipo di narrativa.

Il peso dell’inganno – Dopo “Tre pennellate di giallo”, edito da LFA nel 2023, Maria Grazia Innocenti ci propone una nuova avventura del suo protagonista Massimiliano Ferrari, Max per gli amici, fotografo e investigatore “per caso”. Ne “Il peso dell’inganno”, Max sarà alle prese con una vicenda molto particolare. Si troverà coinvolto in un giro di droga per salvare la reputazione del suo amico commissario, Giuseppe De Filippi, ingiustamente accusato di spaccio. La circostanza lo troverà, per una volta tanto, d’accordo con l’ispettore Bianchi e le indagini lo porteranno dalla Liguria alla Romagna, precisamente a Santarcangelo, paese dell’entroterra riminese. Qui conoscerà Angela, ragazzina sbandata, che lo obbligherà a fare i conti anche con la sua coscienza e la sua sensibilità. Riuscirà Max a trovare il modo di scagionare il suo amico e a uscire indenne da tutta la faccenda.