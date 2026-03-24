Marina Blu, pignoramento shock nonostante le sentenze: darsena di Rimini a rischio collasso

La società è infatti destinataria di un pignoramento promosso dall’Agenzia del Demanio. Un’azione che appare paradossale alla luce delle più recenti pronunce della Magistratura: la stessa Sezione della Corte d’Appello di Bologna, dopo una prima sentenza del febbraio 2025 che ha poi generato il pignoramento oggi in corso, ha successivamente ribaltato il proprio orientamento, dichiarando – con ben 3 sentenze fino a gennaio 2026 – non più dovuti i canoni demaniali fondati sulla normativa del 2006, perché superati dalla disciplina del 2020. Dunque, sentenze nette che sanciscono l’inesistenza del debito. È inaccettabile che il Demanio non tenga conto delle sentenze positive e del mutato orientamento manifestato espressamente dallo stesso identico Giudice. Qui c’è mala fede!!!

Un’esecuzione sproporzionata che può portare al default

L’azione in corso evidenzia una sproporzione evidente tra l’interesse dell’Amministrazione e le conseguenze per Marina Blu. La società, pur supportata da sentenze favorevoli, rischia di essere costretta a versare somme non dovute, calcolate su basi normative annullate e abrogate.

Un esborso di tale portata comprometterebbe irrimediabilmente l’equilibrio finanziario dell’azienda, rendendo impossibile il rispetto degli impegni con il sistema bancario e aprendo la strada a un possibile default.

Non solo un’azienda: a rischio un’infrastruttura pubblica essenziale

Le ricadute non si limiterebbero al piano societario. Il porto turistico di Rimini rappresenta un presidio fondamentale per l’economia, l’occupazione e la sicurezza della navigazione nell’Adriatico. La darsena svolge una funzione pubblica imprescindibile, garantendo approdo e rifugio anche in condizioni meteo avverse.

Non solo.

Un eventuale dissesto di Marina Blu metterebbe a rischio, considerato anche che al suo interno operano due ristoranti, il bar, il cantiere nautico, il distributore di carburante e le attività commerciali, oltre 100 posti di lavoro.

Sentenze disattese e regole violate

Ad aggravare il quadro è il mancato rispetto di pronunce già esecutive che vietano la modifica unilaterale del canone concessorio. Nonostante ciò, il Comune di Rimini ha proceduto a rideterminare gli importi, mentre l’Agenzia del Demanio ha avviato azioni per il recupero di somme non dovute e ovviamente contestate.

Marina Blu, dal canto suo, ha sempre adempiuto agli obblighi contrattuali, corrispondendo quanto stabilito nell’atto di concessione, in linea con quanto già riconosciuto in tutte le sedi giudiziarie.

Una questione che riguarda la certezza del diritto

Quella che emerge non è una semplice controversia amministrativa, ma un caso emblematico di frattura tra istituzioni. Una situazione che mina la fiducia degli operatori economici e la stabilità del sistema.

Marina Blu chiede un intervento urgente da parte delle Istituzioni competenti e della Politica locale e nazionale, affinché venga ristabilita coerenza tra le decisioni giudiziarie e l’azione amministrativa, evitando un epilogo che sarebbe non solo ingiusto, ma potenzialmente devastante per l’intero tessuto economico e sociale del territorio.

Nella foto il proprietario della darsena Luigi Ferretti