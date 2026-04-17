Mazara del Vallo, la XVIII edizione del premio “Peschereccio d’Oro” va al sindaco Jamil Sadegholvaad

La Romagna sbarca in Sicilia come protagonista del merito nazionale. Il prossimo 23 aprile 2026 , presso il Mahara Hotel di Mazara del Vallo , si terrà la XVIII edizione del Premio Nazionale “Peschereccio d’Oro”. In questa occasione, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad sarà premiato per la sua visione strategica nella guida della città, consacrata come Capitale del Turismo. Insieme a lui, il “modello Romagna” sarà rappresentato dal manager Domenico Cimino , insignito del premio “Italia che lavora” , e dalla giornalista Loredana Mendicino , Testimonial e Ospite d’Onore dell’evento. L’importanza istituzionale della manifestazione è sancita dalla Presidenza della Camera dei Deputati , che conferirà il Premio Nazionale Antimafia alla memoria del Giudice Rosario Livatino. Proprio come per il Festival di Sanremo, l’eccellenza del nostro territorio va promossa e “vissuta” fin dalle fasi del lancio, non solo a cose fatte.

Approfondimento e foto già disponibili online sulla nostra testata: https://www.gazzettadellemiliaromagna.com/peschereccio-doro-2026-sindaco-rimini/

In allegato inviamo il comunicato stampa integrale e il corredo fotografico dei protagonisti.

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