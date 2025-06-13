Michela Vecchi di Rimini è “Avvocato dell’Anno Diritto Penale d’Impresa“

L’Avvocato Michela Vecchi del Foro di Rimini ha ricevuto il premio “Le Fonti Awards” come “Avvocato Dell’Anno Diritto Penale D’Impresa“. La cerimonia si è svolta nella cornice di Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa Italiana in Piazza Affari a Milano.

Il riconoscimento assegnato è stato così motivato dal comitato scientifico di Le Fonti: «Per il percorso professionale ricco di continui nuovi traguardi, a riprova della professionalità e dell’ormai comprovata competenza nell’ambito del Diritto Penale D’Impresa. Per essere con successo alla guida di uno dei migliori Studi Legali Italiani in Diritto Penale D’Impresa e Societario, settori nei quali ha già con merito ottenuto diversi prestigiosi riconoscimenti».

L’avvocato Vecchi fa parte degli organismi di vigilanza di numerose importanti società nazionali, tra cui Il Sole 24 Ore, Commercianti Indipendenti Associati, l’Università Luiss Guido Carli, Luiss Business School Spa e Confindustria Servizi Spa.

Lo studio Vecchi, con sedi a Rimini, Bologna e Ferrara, è specializzato in diritto penale d’impresa, diritto penale societario e “white collar crime”. Si occupa di diritto penale dell’economia, diritto penale tributario, diritto penale finanziario e bancario, diritto penale fallimentare, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro l’industria e il commercio, diritto penale dell’ambiente, diritto penale della sicurezza sul lavoro, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. 231/01. Si occupa anche di deleghe di funzioni da parte del Datore di Lavoro, procedure aziendali ed in generale di compliance programs, redazione di Modelli Organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231/01, procedure “whistleblowing”, consulenze per gli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, individuazione delle misure preventive per gestire il rischio penale d’impresa. Si occupa altresì di colpe e responsabilità professionali.