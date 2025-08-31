Milano Marittima insegna: meno bambini facciamo e meno li sopportiamo

I siti Internet su “Cosa fare con i bambini a Milano Marittima” non hanno ancora aggiunto ai loro consigli un’avvertenza: “non andare al bagno Bicio Papao”. Sarebbe utile, perché, con un nome come “Bicio Papao”, un bagnante profano potrebbe credere che quello stabilimento balneare sia specializzato in clientela infantile che non ha superato la fase della lallazione. In un certo senso è proprio così, perché per non trovare imbarazzante quella scelta onomastica bisogna essere un po’ infantili e appartenere alla folta categoria chiamata “adultolescenti” o, più volgarmente “bimbominkia”. Ma se di infantile, oltre che la testa si ha anche l’età anagrafica, il bagno Bicio Papao è off limits, come ha imparato a sue spese Andrea Mussini, un babbo di Modena che voleva accedervi insieme al figlio di cinque anni e mezzo, cinque meno dell’età minima richiesta.

Mussini ha giustamente protestato, e le sue rimostranze hanno fatto notizia e acceso discussioni a vari livelli. Senza scomporsi, Walter Meoni, gestore del Bicio Papao (al quale, personalmente, vorrei chiedere prima di tutto: in nome di Dio, perché Bicio Papao?) ha affermato che da un pezzo il suo bagno accetta solo i bambini sopra i dieci anni, salvo eccezioni per gli amici, e nessuno gli ha mai detto niente. Ed è vero: né il Comune, che ora, per voce del sindaco, si indigna, né la Capitaneria di porto hanno mai avuto nulla da ridire contro il kid-apartheid. “Non odiamo i bambini”, ha spiegato Meoni, “ma qui vengono persone di tutte le età e scelgono noi perché vogliono stare più sereni, sapendo che qui non ci sono bambini.”

Non voglio fare i soliti discorsi moralistici su questo mondo brutto e cattivo, che non sa più vedere nei pargoletti una fonte di ineffabili gioie, anche quando strillano come aquile nell’ombrellone vicino o galoppano fra i tavoli del ristorante facendo inciampare il cameriere che ti sta portando la pizza. Ho tirato su quattro bambini, eppure la mia resistenza ai pianti dei neonati è sotto i quattro secondi. Vorrei piuttosto soffermarmi su quel limite d’età, i dieci anni, che per il signor Meoni è la soglia oltre la quale un essere umano può essere integrato e tollerato nel mondo degli adulti. Evidentemente oggi i dieci anni sono l’età in cui in spiaggia si smette di correre, di giocare e di fare rumore; le cose sono parecchio cambiate da quando ero piccola io, e a dieci anni al mare ci si imbrancava in bande semi-teppistiche, decisamente più fastidiose per i vicini di ombrellone di un bamboccio che passa il tempo a impastare tortine con la sabbia e che, almeno, fa tenerezza.

Nel 2025 molti pre-teen possiedono già un cellulare, dispositivo che da un lato li rende più pericolosi per se stessi e per gli altri, come potenziali autori o vittime di cyberbullismo, ma dall’altro, finalmente, li trasforma in animali sedentari come la maggior parte dei grandi. Il paradosso è che, meno bambini ci sono in giro a causa della denatalità, meno gli adulti sono in grado di sopportarli, tant’è che a difendere la politica del Bicio Papao è nientemeno che Paolo Crepet, il luminare della psicopatologia adolescenziale, che dopo essersela presa con i vegani e i trapper adesso ce l’ha con l’infanzia in genere, e si domanda spazientito: “posso parlare con un amico al ristorante senza bambini che corrono e gridano? Può un adulto leggersi un libro in santa pace sotto l’ombrellone?” Su con la vita, dottor Crepet, ancora qualche anno e sotto l’ombrellone potrà leggersi indisturbato tutta la Recherche di Proust in un fiato senza sentire un solo strillo di bambino. Ma scommettiamo che non le andrà bene lo stesso?

Lia Celi

(nell’immagine in aperura; Paolo Crepet, foto Fabrizio Spucches)